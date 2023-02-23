Секретний спосіб, яким водії взимку за секунди позбуваються обмерзання лобового скла (відео)

Вам більше не доведеться зішкрібати лід за допомогою спеціального шкребка

Взимку водії мають чимало специфічних проблем. Наприклад, через мінусову температуру не завжди вдається завести машину, а на засніженій дорозі автомобіль може легко занести. Крім того, у холодну пору року майже щоранку доводиться очищати лобове скло від намерзлої вологи. І зробити це часом дуже непросто.

Але так вважають тільки ті, хто ще не чув про цей дивовижний лайфхак. Користуючись цим простим трюком, ви назавжди забудетесь, як тяжко відчищати скло спеціальним скребком, інформує Ukr.Media. Відразу скажемо: йдеться не про встановлення підігріву лобового скла, що обійдеться у кругленьку суму — є набагато бюджетніший засіб.

Як зробити "рідкий підігрів" для лобового скла авто

Цей простий засіб — ефективний саморобний спрей, з виготовленням якого легко впорається будь-який автомобіліст. Вам знадобиться:

вода;

антифриз;

ємність з розпилювачем.

Головний компонент цього спрею — антифриз, який напевно є у кожного власника машини. Він прекрасно справляється з обмерзаннями, тому стане нам у пригоді.

У невелику ємність наливаємо воду та антифриз у співвідношенні 1:2 і добре перемішуємо. От і все — саморобний бюджетний "рідкий підігрів" для лобового скла готовий! Розпилюємо його по всій поверхні лобового скла і вже за кілька секунд крижану кірку можна буде легко зняти без допомоги спеціальних інструментів. Якщо не хочете морочитися з цим, то зачекайте кілька хвилин і зможете легко прибрати залишки льоду зі скла двірниками.

Відеоінструкція

Раніше ми розповідали, навіщо досвідчені водії постійно тримають в авто звичайну шпильку. Головне правило цього лайфхаку — використовувати її обережно, щоб не завдати своєму авто ще більших ушкоджень.