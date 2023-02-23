Чим підгодувати розсаду, щоб краще росла: цей напій є у вас вдома

Відмінною альтернативою хімікатам послужить натуральне підживлення з одним популярним напоєм

Ще до настання весни стартував сезон посіву рослин на розсаду. Це складний та копіткий процес, як і вирощування культур безпосередньо на ділянці. Щоб розсада зійшла та добре росла, її слід удобрити. Ви легко обійдетесь підручним інгредієнтом.

Необов’язково підгодовувати розсаду хімікатами, для молодих рослин краще вибирати натуральну альтернативу. Один із вдалих варіантів – звичайний чай. Як удобрювати розсаду підживленням з чаю, розповідає ukr.media.

Так, для приготування чайного добрива для розсади вам знадобиться листовий чай та вода. До речі, висушене чайне листя можна використовувати не тільки як підживлення для розсади, а й удобрювати ними ґрунт.

Щоб приготувати добрива для розсади із чаю, візьміть 2 ч. л. сухого чайного листя, залийте їх 500 мл води і настоювайте протягом двох днів. Після цього процідіть настій і підгодовуйте розсаду: виливайте по 1 столовій ложці під кожен сіянець.

Раніше "Телеграф" розповідав, що не менш ефективно працює інше добриво для розсади із підручних продуктів. Ви легко виготовите підживлення з молока, яке зміцнить рослини.