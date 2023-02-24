Таропрогноз на 25 лютого 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в суботу

На деяких чекають фінансові надходження

Субота, 25 лютого, буде щедра на сюрпризи — може принести зміни, винагороди або "привіт" з минулого.

У всякому разі, саме це прогнозують карти Таро, які випали у розкладі на двадцятий п’ятий день місяця. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Дев’ятка пентаклів, перевернута Шістка кубків, перевернута П’ятірка кубків

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Дев’ятка пентаклів

Друга назва цієї карти — Владика матеріального достатку, і вона говорить сама за себе. У суботу Ви можете отримати винагороду за свою працю, і успіх буде на Вашому боці, не бійтеся починати щось нове.

Перевернута Шістка кубків

На вихідних Ви можете зіткнутися з серйозними змінами — будьте готові до них, відпустіть минулі образи і тяжкі спогади, і будьте відкриті до теперішнього та майбутнього.

Перевернута П’ятірка кубків

Друга назва цієї карти "Владика нестачі в насолодах", і у звичайному положенні вона негативна, однак у перевернутому вигляді несе нові надії. Все налагодиться, і до Вас повернеться втрачена впевненість у собі. Також може з’явитися хтось із минулого, але повернення це буде позитивним.

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