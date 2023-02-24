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Таропрогноз на 25 лютого 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в суботу

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Карти Таро підкажуть, чого Вам чекати на двадцятий п’ятий день лютого
Карти Таро підкажуть, чого Вам чекати на двадцятий п’ятий день лютого. Фото telegraf.com.ua

На деяких чекають фінансові надходження

Субота, 25 лютого, буде щедра на сюрпризи — може принести зміни, винагороди або "привіт" з минулого.

У всякому разі, саме це прогнозують карти Таро, які випали у розкладі на двадцятий п’ятий день місяця. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Дев’ятка пентаклів, перевернута Шістка кубків, перевернута П’ятірка кубків

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Дев’ятка пентаклів

Друга назва цієї карти — Владика матеріального достатку, і вона говорить сама за себе. У суботу Ви можете отримати винагороду за свою працю, і успіх буде на Вашому боці, не бійтеся починати щось нове.

Перевернута Шістка кубків

На вихідних Ви можете зіткнутися з серйозними змінами — будьте готові до них, відпустіть минулі образи і тяжкі спогади, і будьте відкриті до теперішнього та майбутнього.

Перевернута П’ятірка кубків

Друга назва цієї карти "Владика нестачі в насолодах", і у звичайному положенні вона негативна, однак у перевернутому вигляді несе нові надії. Все налагодиться, і до Вас повернеться втрачена впевненість у собі. Також може з’явитися хтось із минулого, але повернення це буде позитивним.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, які знаки Зодіаку можуть розбагатіти у 2023 році.

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