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Кращий "засіб" для вбирання вологи зі стін будинку: просто посадіть вдома цю кімнатну рослину

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Цій рослині для виживання потрібно дуже мало води та світла
Цій рослині для виживання потрібно дуже мало води та світла. Фото pexels.com

Рослині потрібен мінімальний догляд, але вона відмінно захистить ваш будинок від вогкості

Вологість є одним з основних подразників, які можуть завдати шкоди багатьом будинкам. Це може бути викликано багатьма факторами, такими як структурні проблеми, погана ізоляція та багато іншого. Однак з усіма цими проблемами можуть впоратися кімнатні рослини.

Виявляється, дуже корисним "засобом проти вологості" є рослина Калатея, пише santeplus. З його плюсів — воно виводить вологу і не потребує великої кількості світла, щоби вижити.

Калатея — це вічнозелена кімнатна рослина, що належить до сімейства марантових, і росте вона в Латинській Америці, де вологість дуже висока. Як і всі інші рослини, що виростають у цьому регіоні, ця рослина "генетично адаптована для життя в середовищі з такими характеристиками".

Калатея
Калатеї не потрібно багато світла, оскільки вона дуже добре виживає навіть у темряві

Саме тому Калатея здатна поглинати вологу, що є типовою рисою тропічних рослин. Тому помістивши цю рослину у вологі кімнати вашого будинку, і ви отримаєте дивовижні результати.

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#Цвіль #Рослини #Конденсат