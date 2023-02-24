Кращий "засіб" для вбирання вологи зі стін будинку: просто посадіть вдома цю кімнатну рослину

Рослині потрібен мінімальний догляд, але вона відмінно захистить ваш будинок від вогкості

Вологість є одним з основних подразників, які можуть завдати шкоди багатьом будинкам. Це може бути викликано багатьма факторами, такими як структурні проблеми, погана ізоляція та багато іншого. Однак з усіма цими проблемами можуть впоратися кімнатні рослини.

Виявляється, дуже корисним "засобом проти вологості" є рослина Калатея, пише santeplus. З його плюсів — воно виводить вологу і не потребує великої кількості світла, щоби вижити.

Калатея — це вічнозелена кімнатна рослина, що належить до сімейства марантових, і росте вона в Латинській Америці, де вологість дуже висока. Як і всі інші рослини, що виростають у цьому регіоні, ця рослина "генетично адаптована для життя в середовищі з такими характеристиками".

Калатеї не потрібно багато світла, оскільки вона дуже добре виживає навіть у темряві

Саме тому Калатея здатна поглинати вологу, що є типовою рисою тропічних рослин. Тому помістивши цю рослину у вологі кімнати вашого будинку, і ви отримаєте дивовижні результати.

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