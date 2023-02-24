Благовіщення 2023: коли відзначаємо і що не можна робити у свято
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Свято вважається одним із найважливіших у році.
Серед важливих церковних свят, що припадають на весняний період, відзначається велике свято — Благовіщення Пресвятої Богородиці, яке належить до дванадесятих.
"Телеграф" розповідає, коли відзначається Благовіщення, про значення цього свята, а також про головні традиції та заборони цього дня.
Благовіщення Пресвятої Богородиці 2023: дата
Дата свята неминуча, і щороку воно відзначається в той самий день: християни західного обряду відзначають Благовіщення за григоріанським календарем 25 березня, а православні східного обряду — 7 квітня за юліанським календарем.
Благовіщення Пресвятої Богородиці 2023: традиції
Свято Благовіщення встановлено на згадку про той день, коли Діві Марії з’явився архангел Гавриїл і повідомив їй, що вона стане матір’ю сина Божого Ісуса Христа. Також вважається, що у цей день зима остаточно здає позиції та настає весна.
На Благовіщення про всі храми та церкви традиційно проводиться святкова літургія. Символами свята є білі лілії та білі голуби, які символізують непорочність Діви Марії. Також у цей день заведено вбиратися у блакитний колір.
Благовіщення потрібно зустрічати в хорошому та піднесеному настрої, і бажано у родинному колі та друзях. Перед святом обов’язково потрібно провести генеральне прибирання в будинку та позбутися старих речей.
Що не можна робити на Благовіщення Пресвятої Богородиці 2023
- Не слід займатися важкою працею чи виконувати домашню роботу;
- Не рекомендується шити, в’язати та навіть готувати.
- Не рекомендується залишати будинок.
- Не можна працювати на землі чи підрізати дерева.
- Не слід позичати що-небудь або позичати.
- Не можна одягати новий одяг.
- Жінкам не можна стригти та фарбувати волосся.
- Не можна сваритися, лихословити, бажати зла.
- Не можна укладати шлюби та вінчатися.
Раніше ми розповідали, коли у 2023 році буде Великдень та чи змінюється дата святкування залежно від змін у церковному календарі. А ще — на які дні 2023 року будуть припадати головні християнські свята.