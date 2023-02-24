Благовіщення 2023: коли відзначаємо і що не можна робити у свято

Свято вважається одним із найважливіших у році.

Серед важливих церковних свят, що припадають на весняний період, відзначається велике свято — Благовіщення Пресвятої Богородиці, яке належить до дванадесятих.

"Телеграф" розповідає, коли відзначається Благовіщення, про значення цього свята, а також про головні традиції та заборони цього дня.

Благовіщення Пресвятої Богородиці 2023: дата

Дата свята неминуча, і щороку воно відзначається в той самий день: християни західного обряду відзначають Благовіщення за григоріанським календарем 25 березня, а православні східного обряду — 7 квітня за юліанським календарем.

Благовіщення Пресвятої Богородиці 2023: традиції

Свято Благовіщення встановлено на згадку про той день, коли Діві Марії з’явився архангел Гавриїл і повідомив їй, що вона стане матір’ю сина Божого Ісуса Христа. Також вважається, що у цей день зима остаточно здає позиції та настає весна.

На Благовіщення про всі храми та церкви традиційно проводиться святкова літургія. Символами свята є білі лілії та білі голуби, які символізують непорочність Діви Марії. Також у цей день заведено вбиратися у блакитний колір.

Благовіщення потрібно зустрічати в хорошому та піднесеному настрої, і бажано у родинному колі та друзях. Перед святом обов’язково потрібно провести генеральне прибирання в будинку та позбутися старих речей.

Що не можна робити на Благовіщення Пресвятої Богородиці 2023

Не слід займатися важкою працею чи виконувати домашню роботу;

Не рекомендується шити, в’язати та навіть готувати.

Не рекомендується залишати будинок.

Не можна працювати на землі чи підрізати дерева.

Не слід позичати що-небудь або позичати.

Не можна одягати новий одяг.

Жінкам не можна стригти та фарбувати волосся.

Не можна сваритися, лихословити, бажати зла.

Не можна укладати шлюби та вінчатися.

Раніше ми розповідали, коли у 2023 році буде Великдень та чи змінюється дата святкування залежно від змін у церковному календарі. А ще — на які дні 2023 року будуть припадати головні християнські свята.