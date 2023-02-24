Що покласти в пральну машину, щоб пуховик не втратив форму після прання: простий лайфхак

Невеликий трюк не дасть пуху зимової куртки збитися в грудки

Зимовий верхній одяг можна віддати в хімчистку або випрати руками. Якщо рекомендації на етикетці дозволяють, пуховик дозволяється відправляти в пральну машину. Дієвий лайфхак допоможе вам зберегти річ у формі.

Щоб пух усередині зимової куртки не збивався, використовуйте один підручний предмет – тенісний м’ячик. Докладніше про цей спосіб чищення пуховика в пральній машині пише ТСН.

Рекомендується прати пуховик окремо, не змішуючи з іншими речами, навіть якщо це куртки. Найкраще використовувати рідкі мийні засоби. Після прання пуховик слід струсити, щоб наповнювач рівномірно розподілився. Сушіть куртку на вішалці для плечових виробів.

Правила прання пуховика у пральній машині

По-перше, перевірте кишені куртки та застебніть усі замки перед тим, як помістити річ у пральну машину. По-друге, використовуйте делікатний режим прання з температурою до 30 градусів. По-третє, краще прополоскати виріб кілька разів, щоб, напевно, прибрати залишки порошку.

Дійсний лайфхак, щоб пух не збився в грудки: помістіть у барабан 3-4 тенісних м’ячика. Головне, щоб матеріал, з якого вони виготовлені, був якісним та не полиняв у процесі прання. Спеціально призначені для цього м’ячі продаються у магазинах.

Зазначимо, деякі пуховики не можна класти в пральну машину. Наприклад, якщо на виробі є хутро, яке не знімається.

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