Висушити одяг можна всього за 10 хвилин: знадобиться лише простирадло

Маленька хитрість, як швидко висушити мокрий одяг у холоди

Якщо на вулиці досить холодно і ви не можете висушити одяг на вулиці, але хочете одягнути його якнайшвидше, то вам обов’язково допоможуть хитрощі, які допоможуть швидко висушити речі взимку.

І для одного з таких способів вам знадобиться лише простирадло та тепла батарея, пише портал santeplus. Ця маленька хитрість значно прискорить процес сушіння білизни.

Як швидко висушити мокрий одяг

Повісьте одяг на сушарку та поставте її поруч із теплою батареєю. Потім покладіть простирадло на вологу білизну і переконайтеся, що вона покриває весь одяг та радіатор. Таким чином, гаряче повітря буде нагрівати простирадло, а гарячого повітря, що утвориться під нею, висушить білизну.

Додамо, що для того, щоб висушити важкий одяг, толстовки або куртки, розмістіть їх на вішалках і залиште блискавки відкритими, щоб повітря легше проходило всередину одягу.

Також можна розмістити осушувач повітря поруч із сушаркою, щоб він витягав вологу з повітря. Таким чином ви не тільки прискорите сушіння речей, але і зможете запобігти утворенню цвілі.

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