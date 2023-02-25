Як приготувати прозорий та наваристий холодець: топ-5 порад від бабусі

З цими рекомендаціями у вас завжди буде виходити ідеальна страва

Приготувати смачний та гарний на вигляд холодець — справа непроста, деякі господині вчаться цього роками. Проблема може бути в тому, що ви забуваєте про один дуже важливий інгредієнт. Він здається несуттєвим, але насправді сильно впливає на смак страви.

Та окрім цього, каламутний бульйон може виходити і через інші "промахи" господинь. Як зробити, щоб холодець завжди вдавався, був ідеальним на вигляд і неймовірно смачним, знають наші бабусі. Цими секретами вирішив поділитися сайт prostoway. Далі розповідаємо, яких рекомендацій варто дотримуватися, щоб досягнути найкращого результату.

1.Попереднє замочування м’яса

М’ясо має полежати у холодній воді щонайменше 4 год. А можна залишити його "відкисати" і на всі 6 год. В такому разі у ньому не залишиться нічого зайвого, а поверхня м’яса достатньо розм’якшиться, що пізніше буде відчутно у готовій страві.

2.Заміна води

Першу порцію води при відварюванні м’яса на холодець потрібно злити відразу після того, як вона почала закипати. М’ясо промивають, заливають свіжою водою та знову ставлять на плиту.

3.Слабкий вогонь

Холодець має варитися на слабкому вогні — не можна допускати, аби вода у каструлі постійно вирувала. Страву треба тримати на вогні близько 5 год. І не намагайтеся скоротити цей час, підкрутивши конфорку — так ви тільки зіпсуєте майбутню страву.

4.Вчасно додайте сіль

Холодець солять не на початку і не наприкінці приготування — сіль потрібно додавати посередині етапу відварювання м’яса. А оскільки весь процес займає приблизно 5 год, то вона має потрапити у бульйон десь через 2-3 год після того, як ви поставили каструлю на вогонь.

5.Процідити бульйон

Готовий бульйон досвідчені господині пропускають через кілька шарів марлі. В глибокі тарілки розкладаються шматочки м’яса та овочі, які заливаються процідженою рідиною. В такому випадку холодець буде прозорим, та все одно наваристим.

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