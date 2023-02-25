Великий піст у 2023 році: головні традиції і що не можна їсти в цей період

Щороку найсуворіший церковний піст триває 48 днів або 7 тижнів

З понеділка, 27 лютого, у православних християн східного обряду розпочинається Великий піст, який є періодом підготовки до великого свята Великодня. Щорічно він триває 48 днів (або 7 тижнів), і 2023-й не став винятком. Завершиться піст у суботу, 15 квітня.

У Великий піст необхідно частіше молитися, відвідувати церкву та піклуватися про чистоту душі. Крім цього, в цей період заведено дотримуватися певних обмежень у їжі, оскільки віряни намагаються очиститися не тільки духовно, але й фізично.

Що не можна їсти у Великий піст

Вершкове масло, яйця, м’ясо та молочні продукти.

Алкогольні напої. Забороняється також палити.

Що можна їсти у Великий піст

Основу раціону, згідно з традицією, становити повинні продукти рослинного походження: овочі, фрукти, гриби, хліб, зернові та бобові, горіхи. Риба дозволяється лише у свято Благовіщення (за григоріанським календарем 25 березня, а за юліанським — 7 квітня) і у Вербну неділю — за сім днів до Великодня.

Раніше ми розповідали, коли у 2023 році буде Великдень. А ще — на які дні 2023 року припадатимуть головні християнські свята.