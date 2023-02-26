Таропрогноз на 27 лютого 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в понеділок

Для деяких це буде чудовий день для вкладень

Понеділок, 27 лютого, для багатьох стане днем дуже плідним, позитивним та результативним. Однак деяким він може принести неприємності.

Принаймні саме про це попереджають карти Таро, які випали в розкладі на двадцятий сьомий день місяця. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута Помірність, Шістка пентаклів, Зірка

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Перевернута Помірність

Нетерплячість, непоміркованість і дратівливість можуть вилізти Вам боком у понеділок — Ви самі створюватимете навколо себе проблеми. Карти радять Вам утриматися від різких та необдуманих вчинків, та частіше йти на компроміси.

Шістка пентаклів

Ця карта також відома як Владика матеріального процвітання або просто Щедрість. Вона каже, що у понеділок у Вас буде сприятливий день для вкладень. Також допоможіть тому, хто цього потребує, — добро повернеться до Вас добром.

Зірка

У перший день тижня як ніколи легко буде реалізувати Ваші мрії та таланти. Ви будете "в ресурсі" для самореалізації. Навіть якщо ніколи раніше таким не займалися, спробуйте медитацію. Це може допомогти Вам відкрити внутрішні таланти або знайти вихід із складної ситуації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також робив фінансовий гороскоп Таро для всіх знаків Зодіаку на тиждень.