Найпростіший рецепт пирога на кефірі: смачний та пухкий десерт, як в куми

Найпростіший варіант порадувати себе і своїх близьких

Якщо хочеться приготувати щось смачненьке і не особливо морочитися, маємо для вас кілька крутих рецептів. Спробуйте, наприклад, найпростіший тертий пиріг, як у бабусі, який ще називають віденським печивом, або ніжні ароматні рогалики з хрусткою скоринкою, які завжди вдаються.

Ще одним чудовим варіантом буде смачний пиріг на кефірі, як в куми. Він швидко готується з найпростіших продуктів і не потребує особливих кулінарних навичок, передає "Школа Життя".

Інгредієнти:

кефір — 200 мл

цукор — 1 склянка (200 мл)

манна крупа — 1 склянка (200 мл)

яйця — 2 шт.

олія — 100 мл

сода — 0,5 ч.л.

сіль — дрібка

ванілін

ягоди — для прикраси

Приготування:

У глибоку миску розбиваємо яйця, змішуємо з цукром, сіллю, ваніліном та кефіром. Додаємо олію, манку та соду. Переливаємо у форму, дно якої застелене пергаментом або ж у силіконову, до якої тісто не пристане, і лишаємо на 15 хв (за цей час має набухнути манка). Викладаємо зверху будь-які заморожені чи консервовані ягоди та відправляємо у духовку на 50 хв — режим "верх-низ", 180 градусів.

Раніше ми розповідали, як приготувати медівник із дитинства. Такий ароматний пиріг із медом нікого не залишить байдужим, зате готується дуже просто і завдяки кільком "секретам", вийде з першого разу.