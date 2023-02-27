Найпростіший рецепт пирога на кефірі: смачний та пухкий десерт, як в куми
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Найпростіший варіант порадувати себе і своїх близьких
Якщо хочеться приготувати щось смачненьке і не особливо морочитися, маємо для вас кілька крутих рецептів. Спробуйте, наприклад, найпростіший тертий пиріг, як у бабусі, який ще називають віденським печивом, або ніжні ароматні рогалики з хрусткою скоринкою, які завжди вдаються.
Ще одним чудовим варіантом буде смачний пиріг на кефірі, як в куми. Він швидко готується з найпростіших продуктів і не потребує особливих кулінарних навичок, передає "Школа Життя".
Інгредієнти:
- кефір — 200 мл
- цукор — 1 склянка (200 мл)
- манна крупа — 1 склянка (200 мл)
- яйця — 2 шт.
- олія — 100 мл
- сода — 0,5 ч.л.
- сіль — дрібка
- ванілін
- ягоди — для прикраси
Приготування:
- У глибоку миску розбиваємо яйця, змішуємо з цукром, сіллю, ваніліном та кефіром.
- Додаємо олію, манку та соду.
- Переливаємо у форму, дно якої застелене пергаментом або ж у силіконову, до якої тісто не пристане, і лишаємо на 15 хв (за цей час має набухнути манка).
- Викладаємо зверху будь-які заморожені чи консервовані ягоди та відправляємо у духовку на 50 хв — режим "верх-низ", 180 градусів.
Раніше ми розповідали, як приготувати медівник із дитинства. Такий ароматний пиріг із медом нікого не залишить байдужим, зате готується дуже просто і завдяки кільком "секретам", вийде з першого разу.