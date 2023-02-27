Салат "Елементарний" з чотирьох інгредієнтів: рецепт, який запам’ятається з першого разу

Легко, швидко і дуже смачно!

Прості страви — радість для будь-якої господині, адже коли приходить свято, мороки вдома й так вистачає. Окрім головних страв, потрібно приготувати ще й смачні закуски та декілька салатів, аби гості мали з чого вибирати. Раніше ми ділилися рецептом салату "Курочка під кайфом" — він точно стане окрасою будь-якого столу, а на його приготування потрібно мінімум часу та найпростіші продукти, які ми й без того постійно використовуємо у кулінарії.

Але сьогодні пропонуємо вам ще простіший варіант — салат "Елементарний", для якого потрібно лише 4 інгредієнти. З його приготуванням впорається навіть дитина, а от смак вас приємно потішить, запевняє сайт receptisalatov. З невеликої кількості простих продуктів можна приготувати смачну та ситну страву, наприклад, якщо гості завітали до вас несподівано і часу на вигадки просто не лишається.

Інгредієнти:

яйця

твердий сир

консервована кукурудза

огірок свіжий

сіль, перець — до смаку

майонез — для заправки

Приготування:

Твердий сир нарізаємо соломкою і перекладаємо у глибокий салатник. Свіжі огірки миємо та обрізаємо хвостики. Їх також ріжемо соломкою — такого ж розміру, як і сир. Додаємо подрібнений овоч у салатник. З консервованої кукурудзи зливаємо усю рідину і перекладаємо соковиті зерна до решти інгредієнтів. Курячі яйця треба зварити круто, почистити й нарізати кубиком. Додаємо їх до салату. Підсолюємо та перчимо салат, додаємо майонез і гарно вимішуємо.

За бажання, для цього салату можна приготувати особливий соус: змішуємо майонез зі сметаною, додаємо часник та дрібно нарізану зелень, яка вам більше подобається. Все добре перемішуємо, щоб вийшла однорідна консистенція. А можна заправити салат і натуральним йогуртом — так теж буде смачно. До речі, легко заміняється і ще один інгредієнт — замість кукурудзи ви можете сміливо покласти в салат консервований горошок.

Раніше ми розповідали, як приготувати дещо особливе — до свята і на кожен день. Салат із яйцями та медом, до якого навіть не треба м’яса — це прекрасний варіант і на свято, і в будні. Він дуже апетитний та ароматний, та й виглядає чудово. А смак взагалі фантастичний! Такого ви ще точно не готували.