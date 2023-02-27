П’ять перевірених способів зарядити телефон без світла

Тільки ефективні варіанти, які не підведуть у критичній ситуації

Розряджений телефон — головний біль практично кожного користувача. Більшість із нас частенько забувається вчасно його підзарядити, але якщо ви згадаєте про це під час відключення світла, це буде взагалі кошмар. Але не панікуйте — ми знаємо не тільки, як надовго зберегти заряд батареї, а і як зарядити смартфон, коли немає електрики.

Топ-5 способів, які точно спрацюють, називають Факти ICTV. На відміну від лайфхаків, які часом підводять і не завжди виявляються вартими уваги, ці методи 100% виручать вас у складній ситуації.

1.Павербанк

Найпростіший та найшвидший спосіб зарядити свій телефон. Щоправда, і сам гаджет постійно має бути зарядженим. Якщо ви досі не маєте такого пристрою, краще його все-таки придбати. Раніше ми розповідали, як вибрати ідеальний павербанк саме для себе — на що слід звертати увагу, аби не переплачувати даремно й не пошкодувати про свій вибір.

2.Ноутбук

Ще один хороший спосіб зарядити телефон — підключити його до ноутбука. Заряджатиметься він не дуже швидко, проте, якщо іншого вибору немає — це хороша альтернатива. Для підзарядки смартфона підключіть його до лептопа через шнур USB.

3. Автомобіль

Автомобільні зарядки є у кожного власника авто. Якщо у вас або ваших знайомих є машина, попросіть зарядити телефон безпосередньо від неї. Цього цілком вистачить, щоб кілька годин лишатися на зв’язку.

4. Портативна колонка

Такого способу підзарядки надовго не вистачить, але ви принаймні зможете "нашкребти" заряду для важливого дзвінка чи виходу в інтернет на кілька хвилин. Підключається телефон до блютуз-колонки за допомогою спеціального шнурка.

5. Генератор, акумулятор чи безперебійне джерело живлення

Джерело безперебійного живлення – це спеціальний пристрій, що дозволяє приєднаному до нього обладнанню деякий час працювати від своїх акумуляторів. У такий спосіб можна зарядити і телефон, і ноутбук й інші гаджети. Генератор — теж хороший варіант, але він працює за іншим принципом — для нього потрібне пальне і саме від цього залежить час його роботи. Якщо пального достатньо, смартфон можна буде підзарядити й не один раз. З акумулятором все дуже просто — він працює, як і павербанк, завдяки накопиченій енергії. Його заряду має вистачити надовго.

Раніше ми розповідали, як зробити аварійне освітлення для квартири своїми руками. Такі міні-ліхтарики можна носити й з собою — вони дуже зручні і не бояться вологи й морозу.