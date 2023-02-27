Відомий український актор переписав "Крила" Ліни Костенко під воєнні реалії: нове прочитання підкорило мережу (відео)

Його творіння вже називають геніальним, відеовиконання всього за добу стало вірусним у ТікТок

Видатна українська поетеса Ліна Костенко, яка минулого літа вперше за багато років дала інтерв’ю, написала чимало культових творів. Багато із них входять до шкільної програми. Серед них, зокрема, і її знаменитий вірш "Крила", який запам’ятовується надзвичайно влучними рядками "крилатим ґрунту не треба, землі немає, то буде небо".

Оригінальний текст надзвичайно сильний, проте відомий український актор Костянтин Скиба вирішив переписати цей шедевр під воєнні реалії. Оновленим варіантом він поділився у своїх соцмережах, а в ТікТок відео з прочитанням його творіння всього за день стало вірусним. Тепер культовий вірш розповідає про окупантів-свиней та їхні претензії до нашої землі.

"Крила" у виконанні Костянтина Скиби — текст

А й правда, свині тільки ґрунту і треба Землі своєї мало, то будуть їб***ть небо Не знають вони, що таке воля, Не чують вони, коли кричать їм про горе ЗМІ ж волатимуть, що правда є сила А як же людина? А що людина, Що живе на землі, свиню не чіпає Та від неї претензії має, Претензії має… Вони, ті претензії, безглузді на диво Нема в них чесноти, нема к ним довір'я Свиня і не слухатиме про кохання Нащо до свободи їй поривання? Немає поваги до чужої роботи Начхати їй на слово "турбота" Людина свиню не чіпає, та від неї претензії має Претензії має

В мережі вражені глибиною підібраних актором слів і тим, як він їх декламує. Під його дописами у різних соцмережах — сотні захоплених коментарів:

Надзвичайно. Зворушливо, часом дико моторошно, але правдиво…. Пройняло.

Це було сильно! І відсидка до Ліни Костенко — уф!

Мурашить і сльозить

Не знаю, що написати. Завмерло все всередині. Це неймовірно

Раніше ми розповідали, що на роковини російського вторгнення Лобода презентувала кліп українською. Цей трек вона присвятила кожному українцю, котрий щодня бореться за свою свободу.