Землю накриє кілька потужних магнітних бур: названо небезпечні дати у березні

Загалом у перший місяць весни буде сім небезпечних днів

У березні Землю накриє відразу кілька магнітних бур, як середньої, і сильної інтенсивності. При цьому деякі з них будуть затяжними й можуть тривати кілька днів.

Дана інформація була опублікована на сайті Meteoagent, який складає онлайн-прогноз за допомогою інформації з супутникових систем NOAA, TESIS та наукових міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі.

Загалом у березні буде сім небезпечних днів, коли спостерігатиметься геомагнітна активність. Фахівці опублікували графік.

Коли чекати магнітні бурі у березні

5 березня — магнітна буря середньої інтенсивності.

— магнітна буря середньої інтенсивності. 6 березня — магнітна буря сильної потужності.

— магнітна буря сильної потужності. 7 березня — магнітна буря середньої інтенсивності.

— магнітна буря середньої інтенсивності. 15 березня — магнітна буря середньої інтенсивності.

— магнітна буря середньої інтенсивності. 19 березня — магнітна буря сильної потужності.

— магнітна буря сильної потужності. 20 березня — магнітна буря середньої інтенсивності.

— магнітна буря середньої інтенсивності. 21 березня — магнітна буря середньої інтенсивності.

Для довідки: геомагнітна буря – це обурення геомагнітного поля Землі тривалістю від кількох годин до кількох діб. Під впливом магнітної бурі у тварин може змінюватися поведінка і, крім того, вона може призводити до виведення техніки з ладу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що фахівці попередили про наближення непростих років. Магнітних бур очікується ще більше.