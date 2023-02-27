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Землю накриє кілька потужних магнітних бур: названо небезпечні дати у березні

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
2022
Магнітна буря Новина оновлена 27 лютого 2023, 18:09
Магнітна буря. Фото Вікіпедія

Загалом у перший місяць весни буде сім небезпечних днів

У березні Землю накриє відразу кілька магнітних бур, як середньої, і сильної інтенсивності. При цьому деякі з них будуть затяжними й можуть тривати кілька днів.

Дана інформація була опублікована на сайті Meteoagent, який складає онлайн-прогноз за допомогою інформації з супутникових систем NOAA, TESIS та наукових міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі.

Загалом у березні буде сім небезпечних днів, коли спостерігатиметься геомагнітна активність. Фахівці опублікували графік.

Коли чекати магнітні бурі у березні

  • 5 березня — магнітна буря середньої інтенсивності.
  • 6 березня — магнітна буря сильної потужності.
  • 7 березня — магнітна буря середньої інтенсивності.
  • 15 березня — магнітна буря середньої інтенсивності.
  • 19 березня — магнітна буря сильної потужності.
  • 20 березня — магнітна буря середньої інтенсивності.
  • 21 березня — магнітна буря середньої інтенсивності.

Для довідки: геомагнітна буря – це обурення геомагнітного поля Землі тривалістю від кількох годин до кількох діб. Під впливом магнітної бурі у тварин може змінюватися поведінка і, крім того, вона може призводити до виведення техніки з ладу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що фахівці попередили про наближення непростих років. Магнітних бур очікується ще більше.

Теги:
#Земля #Магнітна буря #Березень #Геомагнітний шторм