Землю накриє кілька потужних магнітних бур: названо небезпечні дати у березні
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- 2022
Загалом у перший місяць весни буде сім небезпечних днів
У березні Землю накриє відразу кілька магнітних бур, як середньої, і сильної інтенсивності. При цьому деякі з них будуть затяжними й можуть тривати кілька днів.
Дана інформація була опублікована на сайті Meteoagent, який складає онлайн-прогноз за допомогою інформації з супутникових систем NOAA, TESIS та наукових міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі.
Загалом у березні буде сім небезпечних днів, коли спостерігатиметься геомагнітна активність. Фахівці опублікували графік.
Коли чекати магнітні бурі у березні
- 5 березня — магнітна буря середньої інтенсивності.
- 6 березня — магнітна буря сильної потужності.
- 7 березня — магнітна буря середньої інтенсивності.
- 15 березня — магнітна буря середньої інтенсивності.
- 19 березня — магнітна буря сильної потужності.
- 20 березня — магнітна буря середньої інтенсивності.
- 21 березня — магнітна буря середньої інтенсивності.
Для довідки: геомагнітна буря – це обурення геомагнітного поля Землі тривалістю від кількох годин до кількох діб. Під впливом магнітної бурі у тварин може змінюватися поведінка і, крім того, вона може призводити до виведення техніки з ладу.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що фахівці попередили про наближення непростих років. Магнітних бур очікується ще більше.