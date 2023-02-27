Чим поливати розсаду, щоб зміцнити рослини та прискорити ріст: народний метод

Щоб стимулювати зростання рослин необов’язково купувати хімікати

При вирощуванні розсади важливо приділити особливу увагу підживленню. Рослини краще зростатимуть, якщо використовувати добрива. Втім не поспішайте закуповувати мінеральні компоненти, адже можна обійтись натуральною альтернативою із підручних засобів.

В якості поливання розсади чудово згодиться саморобний розчин на основі бананової шкірки. Виготовити добриво для рослин легко власноруч, пише ukr.media.

Як приготувати натуральну підгодівлю для розсади

Ключовий інгредієнт саморобного добрива – бананова шкірка. М’якуш ви можете з’їсти, а ось оболонку не поспішайте викидати. Вона, як виявилося, стане в нагоді при поливі розсади, зміцнить рослини і сприятиме їх росту. Головний плюс бананового підживлення для розсади – калій.

Покрокова інструкція з приготування бананового добрива для розсади:

Зніміть шкірку з 2-3 бананів, розріжте їх на невеликі шматки і помістіть у ємність: відмінно підійде трилітрова банка. Повністю залийте ємність водою. Дайте настоятися за кімнатної температури протягом трьох днів. Процідіть розчин.

Субстанцією, яка у вас вийшла, поливайте розсаду, як зазвичай це робите. Підживлення на основі бананової шкірки допоможе вам отримати гарну розсаду, а це, у свою чергу, запорука вдалого врожаю.

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