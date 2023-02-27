Що потрібно зробити з насінням, щоб воно точно зійшло: простий трюк врятує вашу розсаду

Досвідчені дачники завжди замочують насіння перед посівом

Вирощування розсади у домашніх умовах потребує багато праці. Щоб насіння на розсаду зійшло, багато культур необхідно перед цим замочувати. Це зміцнить рослини, втім потрібно врахувати кілька нюансів, щоб не зашкодити майбутнім саджанцям.

Розсада не росте або насіння зовсім не сходить після посіву саме з тієї причини, що ви його не замочили напередодні. Щоб все зробити правильно, дотримуйтесь невеликих порад досвідчених дачників, пише ukr.media.

Як замочувати насіння перед посівом на розсаду

Якщо ви плануєте вирощувати на городі кабачок, кавун, капусту, редис і салат, то вимочуйте насіння цих культур протягом 12 годин у воді, температура якої становить 20-25 градусів.

У випадку з буряком, томатами, морквою та петрушкою замочування триває 48 годин. Тоді як квасолю і горох можна протримати у воді лише шість годин. При вирощуванні розсади огірків замочіть насіння у 50-градусній воді на пару годин.

Важливий нюанс, який потрібно врахувати: замочуйте насіння не просто у воді, а помістіть його у марлевий мішок. Потім мішок занурте в посудину з водою, але щоб вода лише злегка покривала насіння.

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