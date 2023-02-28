Навіщо тримати мокрі газети в холодильнику: бабусин секрет розкрито

Чим більше газет, тим результат настає швидше

Паперові газети не лише читають, а й використовують у побуті. Вони можуть принести користь в опалюванні будинку, а також вирішити одну з головних проблем, що виникають із пристроями.

Ви могли бачити у холодильниках у старшого покоління покладені в них газети. Вони там неспроста. З цим "бабусиним" лайфхаком вам більше не доведеться витрачати час і сили на регулярне відключення, миття та провітрювання холодильника. Про це пише mixnews.

Навіщо класти мокрі газети в холодильник

Через зберігання різних овочів, фруктів та зелені всередині холодильника може почати неприємно пахнути. Щоб позбутися смороду, для цього нам і знадобляться звичайні зволожені газети — вони дуже хороші як поглиначі запахів. Достатньо змочити папір водою за допомогою пульверизатора та покласти у пристрій. Чим більше газет, тим кращий результат.

Раніше "Телеграф" розповідав, навіщо класти губку для миття посуду у холодильник. Окрім неприємного запаху вона вирішує ще одну поширену проблему. Також ми писали про ще один спосіб позбутися "амбре" в пристрої. Достатньо відкрити аптечку і дістати одні копійчані ліки.