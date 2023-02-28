Таропрогноз на 1 березня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в перший день весни

Багатьом у середу краще сповільнитись і не поспішати "вриватися" у весну

У середу, 1 березня, деякі зможуть покращити справи, особливо фінансові, однак іншим краще відпочити і не поспішати вирішувати справи.

Принаймні саме про це попереджають карти Таро, які випали в розкладі на перший день весни. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Четвірка пентаклів, перевернута Двійка пентаклів, перевернута Вісімка жезлів

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Четвірка пентаклів

Ця карта є Владикою земної влади, і вона рекомендує ретельно обмірковувати кожен свій крок, перш ніж щось робити, і тоді все вийде так, як Вам хочеться. Особливо можливі зрушення у фінансових справах.

Перевернута Двійка пентаклів

Ви взяли на себе дуже багато всього, через що в середині тижня у справах можуть початися невдачі, а ваші витрати можуть значно перевищити доходи.

Перевернута Вісімка жезлів

У цьому положенні карта вказує на те, що Ви, можливо, занадто багато на себе звалили і женете вперед паровоза, варто сповільнитися, інакше нашкодите як собі, так і своїм відносинам з оточуючими.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також робив розклад Таро, що чекає на всі знаки Зодіаку в березні.