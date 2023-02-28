Пожовклі віконні рами стануть білими всього за декілька хвилин: рецепт "чарівної" суміші
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Це рішення дуже просте та практичне!
Що може бути непривабливішим, ніж повністю пожовклі віконні рами або підвіконня ? Погодьтеся, не дуже гарна картина. Тому, як тільки ви помітите жовті плями, що з’являються на рамах вікон, негайно беріться за їх очищення.
Щоб відбілити віконні рами і повернути колишню білизну, вам знадобиться всього кілька натуральних засобів, пише santeplus. З цим засобом вам не будуть страшні жодні жовті плями.
Як очистити пожовклі віконні рами
Вам знадобиться:
- 90 мл спиртового оцту
- 120 мл води
- 30 мл лимонного соку
Перелийте всі інгредієнти в пляшку з розпилювачем і добре перемішайте. Потім добре обприскувати віконні рами і залишити засіб приблизно на 20 хвилин. Після цього візьміть вологу серветку з мікрофібри і видаліть всю зайву рідину.
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