Чи буде вихідним 8 березня 2023 року: як святкуємо під час воєнного стану

Це свято в Україні можуть взагалі скасувати

Міжнародний жіночий день, який щорічно святкують 8 березня — це важлива дата, яка відзначає досягнення жінок у політиці, соціальній сфері, економіці та культурі. Це свято є символом рівності жінок і чоловіків та боротьби за права жінок у всьому світі. У багатьох країнах, включаючи Україну, 8 березня зазвичай — вихідний, але все може змінитися, адже в "Дії" запустили спеціальне опитування щодо доцільності відзначення цього свята.

"Телеграф" розповість, чи буде 8 березня вихідним у 2023 році, зважаючи на воєнний стан, на який день тижня припадає свято і чому від нього незабаром можуть відмовитися в Україні. А ще — яке свято пропонують запровадити на офіційному рівні замість традиційного "жіночого дня".

Чи буде вихідним 8 березня 2023 року

Цьогоріч Міжнародний жіночий день припадає на середу. Згідно з КЗпП — це святковий день, який повинен бути неробочим днем. Однак у період дії воєнного стану ці норми не застосовуються, тому 08.03.2023 буде звичайним робочим днем — офіційного загальнодержавного вихідного в цей день не буде. Щоправда, кожен роботодавець має право ухвалювати рішення індивідуально і в недержавних компаніях працівникам таки можуть дати вихідний.

Опитування в "Дії" щодо 8 березня

Напередодні на вебпорталі "Дія" запустили опитування щодо доцільності відзначення в Україні 8 березня, зокрема і того, чи варто залишати цей день вихідним. Проголосувати може кожен повнолітній громадянин України, голосування триватиме до 6 березня і, як зауважив мінстр цифрової трансформації Михайло Федоров, його результати врахують при вирішенні долі цього свята у парламенті. Однак, перед тим як віддати свій голос, українцям радять послухати звернення нардепки Марини Бардіної, яка пояснює історичні передумови та важливість цього свята.

Чому в Україні хочуть скасувати 8 березня

Частина громадян вважає, що 8 березня у тому вигляді, який ми зараз бачимо, це ніщо інше, як московський погляд на це свято. Замість нього народні обранці пропонують встановити нову дату - День української жінки, який би відзначався щорічно 25 лютого (на день народження Лесі Українки). Крім того, вихідним пропонується зробити ще й 9 березня — день народження Тараса Шевченка.

Раніше ми розповідали, скільки вихідних буде у березні. А ще — коли Україна переходитиме на літній час у 2023 році. Це також відбудеться у березні.