Коли сіяти насіння перцю у 2023 році: сприятливі дати у березні

Не забудьте захистити майбутню розсаду від негоди, встановивши її в захищеному від вітру та дощу місці

Перш ніж приступати до садово-городніх робіт, необхідно спостерігати за рухами Місяця та його становищем на небі. Виявляється, якщо ви стежитимете і дотримуватиметеся різні цикли природи, то ви зумієте отримати дуже щедрий урожай. І сьогодні ми хочемо розповісти вам про сприятливі дні за місячним календарем у березні, коли можна і потрібно садити перець, щоб отримати гарну та міцну розсаду.

Варто відзначити, що в місяць, що росте, рослини більш енергійні і стійкі до хвороб, тому це ідеальний час для обрізки, а також для щеплень і висадки насіння, пише santeplus. А ось спадний місяць — гарний час для орання і добрива ґрунту, а також для пересадки, укорінення живців, стимулювання відведення і висадки розсади.

Місячний календар на березень 2023 року

Місяць, що росте: з 1 по 6 березня і з 22 по 31 березня

з 1 по 6 березня і з 22 по 31 березня Місяць, що спадає : з 8 по 20 березня

: з 8 по 20 березня Молодий місяць: 21 березня о 19:27

21 березня о 19:27 Повний місяць: 7 березня о 14:43

Коли сіяти насіння перцю у березні 2023 року

Сприятливі дати – 6-8, 10-13, 15-17, 21-23, 29 – 30 березня.

Раніше ми розповідали, чому у розсади жовтіє листя. Причин насправді може бути безліч, проте є одна, яка вважається найпопулярнішою і може призвести до того, що насіння на розсаду доведеться знову сіяти.