Гороскоп Таро на березень 2023 для всіх знаків: Водоліїв чекають раптові зміни, а Скорпіонів — визнання
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Початок весни багатьом принесе нові можливості
Ось і настала довгоочікувана весна після найтяжчої в історії України зими — і для більшості знаків Зодіаку вона принесе позитивні зміни.
На це вказують карти Таро, які випали в розкладі на березень 2023 року для всіх знаків Зодіаку.
Овен, — Трійка кубків
Друга назва цієї карти — Владика достатку, і якщо коротко, то вона обіцяє "щасливий кінець". Якщо Ви хворіли, то почнете почувати себе краще, якщо були проблеми на роботі, то вони почнуть вирішуватися, якщо була сварка з партнером або другом, то настав час миритися.
Телець, — Королева пентаклів
Впевненість і практичність, — ось під яким гаслом пройде для Вас березень. Карта каже, що Ваша праця добре окупиться, Ви будете плідно працювати для благополуччя себе та своїх близьких, і на душі у Вас буде гармонія.
Близнюки, — Трійка жезлів
Це дуже сприятлива карта, яка пророкує успіх у справах. Не бійтеся працювати в березні, оскільки Ваша праця, швидше за все, окупиться, і вдасться реалізувати все задумане.
Рак, — перевернута Королева жезлів
Ця карта описує нестабільну, егоїстичну та незалежну жінку, яка сама не знає, чого хоче. У березні Ви можете бути схильні до імпульсивних непродуманих вчинків та конфліктів, а у відносинах можуть виявитися ревнощі та марнославство. Бережіть своїх близьких, щоб не посваритися на рівному місці.
Лев, — перевернута Четвірка жезлів
Ця карта ще називається "Владика завершеної роботи" і в обох положеннях вона має тільки позитивне значення, обіцяє процвітання, відпочинок, блаженство і успішне завершення задуманого.
Діва, — Лицар пентаклів
Карта каже, що у березні Ви зможете виявити свою професійну хватку. Завдяки працьовитості та наполегливості Ви зможете просунутися на шляху до досягнення поставленої мети, особливо в робочих питаннях.
Терези, — перевернутий Король кубків
У цьому положенні карта попереджає, що в перший місяць весни Ви можете втратити щось, а також зустрітися з нечесністю, підступністю та обманом. Будьте обережні при спілкуванні з кимось, хтось із них може носити маску.
Скорпіон, — Трійка пентаклів
Ця карта називається ще Владикою матеріальних праць — у березні у Вас буде добре йти робота і професійне зростання, може прийти визнання або статися підвищення. Може вийти можливість відійти від рутинних пережитків минулого і вийти на новий рівень.
Стрілець, — перевернута Шістка жезлів
У цьому положенні картка попереджає про майбутні неприємності. Ви можете несподівано відійти на другий план у якійсь із сфер життя — успіх, кар’єрне зростання, навіть Ваша любовна половинка може дістатися іншому.
Козоріг, — Сімка жезлів
Насамперед ця карта мужності та конфронтації. Вона говорить про те, що в якійсь із сфер життя на Вас чекає боротьба, непроста ситуація, але, якщо Ви виявите сміливість і рішучість, все владнається на краще.
Водолій, — Дурень
На початку весни у Вас може з’явитися чудова можливість спонтанно змінити життя на краще, — не проґавте її.
Риби, — Паж кубків
Ця карта обіцяє нові емоції та враження. Можливо, у Вас буде приємна зустріч чи надійдуть хороші новини. Не соромтеся пробувати нове, бути романтичним і ризикованим, — успіх на Вашому боці.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" також робив розклад, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця року.