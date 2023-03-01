Гороскоп Таро на березень 2023 для всіх знаків: Водоліїв чекають раптові зміни, а Скорпіонів — визнання

Початок весни багатьом принесе нові можливості

Ось і настала довгоочікувана весна після найтяжчої в історії України зими — і для більшості знаків Зодіаку вона принесе позитивні зміни.

На це вказують карти Таро, які випали в розкладі на березень 2023 року для всіх знаків Зодіаку.

На цей раз випали такі карти

Овен, — Трійка кубків

Друга назва цієї карти — Владика достатку, і якщо коротко, то вона обіцяє "щасливий кінець". Якщо Ви хворіли, то почнете почувати себе краще, якщо були проблеми на роботі, то вони почнуть вирішуватися, якщо була сварка з партнером або другом, то настав час миритися.

Телець, — Королева пентаклів

Впевненість і практичність, — ось під яким гаслом пройде для Вас березень. Карта каже, що Ваша праця добре окупиться, Ви будете плідно працювати для благополуччя себе та своїх близьких, і на душі у Вас буде гармонія.

Близнюки, — Трійка жезлів

Це дуже сприятлива карта, яка пророкує успіх у справах. Не бійтеся працювати в березні, оскільки Ваша праця, швидше за все, окупиться, і вдасться реалізувати все задумане.

Рак, — перевернута Королева жезлів

Ця карта описує нестабільну, егоїстичну та незалежну жінку, яка сама не знає, чого хоче. У березні Ви можете бути схильні до імпульсивних непродуманих вчинків та конфліктів, а у відносинах можуть виявитися ревнощі та марнославство. Бережіть своїх близьких, щоб не посваритися на рівному місці.

Лев, — перевернута Четвірка жезлів

Ця карта ще називається "Владика завершеної роботи" і в обох положеннях вона має тільки позитивне значення, обіцяє процвітання, відпочинок, блаженство і успішне завершення задуманого.

Діва, — Лицар пентаклів

Карта каже, що у березні Ви зможете виявити свою професійну хватку. Завдяки працьовитості та наполегливості Ви зможете просунутися на шляху до досягнення поставленої мети, особливо в робочих питаннях.

Терези, — перевернутий Король кубків

У цьому положенні карта попереджає, що в перший місяць весни Ви можете втратити щось, а також зустрітися з нечесністю, підступністю та обманом. Будьте обережні при спілкуванні з кимось, хтось із них може носити маску.

Скорпіон, — Трійка пентаклів

Ця карта називається ще Владикою матеріальних праць — у березні у Вас буде добре йти робота і професійне зростання, може прийти визнання або статися підвищення. Може вийти можливість відійти від рутинних пережитків минулого і вийти на новий рівень.

Стрілець, — перевернута Шістка жезлів

У цьому положенні картка попереджає про майбутні неприємності. Ви можете несподівано відійти на другий план у якійсь із сфер життя — успіх, кар’єрне зростання, навіть Ваша любовна половинка може дістатися іншому.

Козоріг, — Сімка жезлів

Насамперед ця карта мужності та конфронтації. Вона говорить про те, що в якійсь із сфер життя на Вас чекає боротьба, непроста ситуація, але, якщо Ви виявите сміливість і рішучість, все владнається на краще.

Водолій, — Дурень

На початку весни у Вас може з’явитися чудова можливість спонтанно змінити життя на краще, — не проґавте її.

Риби, — Паж кубків

Ця карта обіцяє нові емоції та враження. Можливо, у Вас буде приємна зустріч чи надійдуть хороші новини. Не соромтеся пробувати нове, бути романтичним і ризикованим, — успіх на Вашому боці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також робив розклад, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця року.