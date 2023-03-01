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Таропрогноз на 2 березня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає на другий день весни

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Карти Таро підкажуть, чого Вам чекати на другий день березня
Карти Таро підкажуть, чого Вам чекати на другий день березня. Фото telegraf.com.ua

Декому варто дати собі відпочити

У четвер, 2 березня, деякі зможуть знайти правильний вихід із ситуації, проте інші, навпаки, загрузнуть в тривогах і занепокоєнні.

Принаймні саме про це попереджають карти Таро, які випали в розкладі на другий день весни. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернутий Самітник, перевернута Сімка кубків, перевернутий Шут (Дурень)

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Перевернутий Самітник

Ця карта вказує на те, що в четвер хтось чи щось може турбувати Ваш спокій, Ви будете схильні сперечатися з усім світом і дарма ігнорувати чужу допомогу.

Перевернута Сімка кубків

У прямому положенні карта вказує, що життя запитувача проходить в ілюзіях, у нього немає рішучості зробити важливий вибір, через що він застряг на роздоріжжі і може будь-якої миті зробити помилку. Але цього разу вона випала перевернутою, і сенс передбачення змінюється, — з безлічі варіантів Ви виберете вірний, який допоможе Вам досягти поставлених цілей.

Перевернутий Шут (Дурень)

У цьому положенні карта говорить про людину, яка вхопилася за все відразу, через що марно розтрачує ресурси і не може закінчити нічого розпочатого. У четвер Ви можете бути схильні до імпульсних і необдуманих вчинків, так що постарайтеся не вирішувати нічого важливого і дати собі перепочити.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив розклад Таро для всіх знаків Зодіаку на весь березень 2023 року.

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