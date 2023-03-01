Як визначити насіння томатів, яке не годиться для посіву: два простих способи

Відсортувати насіння дуже легко

Щоб урожай томатів був багатим, важливо не лише врахувати графік вдалих дат посіву помідорів на розсаду. Не менш важливо вибрати якісне насіння. Для цього їх слід відсортувати перед посадкою.

Є два простих способи визначити, яке насіння томатів не дасть плодів, пише видання ukr.media. Зробіть невеликі попередні маніпуляції, щоб все насіння точно зійшло.

Перший спосіб

Щоб визначити погане насіння, вам знадобиться вентилятор. Розстеліть на підлозі тканину. На відстані 1 метр увімкніть вентилятор і просійте насіння на потоці повітря. Ті, які відлетять найдалі, не годяться для посіву на розсаду, тому що порожні всередині.

Другий спосіб

У цьому випадку вам необхідно приготувати 3-відсотковий сольовий розчин. Замочіть у ньому насіння. Ті, які випливли на поверхню, не використовуйте: вони надто легкі, для посіву не підійдуть. Насіння, яке залишилося на дні, промийте в чистій воді та висушіть. Після цього його можна сміливо сіяти у ґрунт.

Раніше "Телеграф" розповідав, яким натуральним продуктом можна удобрювати розсаду, щоб зміцнити коріння і прискорити ріст рослин. А ще ми писали, як правильно замочувати насіння перед посівом та в яких випадках цього робити не варто.