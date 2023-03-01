Як виростити розсаду полуниці з насіння: впорається навіть городник-початківець

Якщо зробити правильно, то ви отримаєте гарну розсаду, а після відмінний урожай.

Настала весна, а це означає, що всі дачники та городники "виходять із сплячки" і починають активно готуватися до нового сезону. І поки на вулиці ще холодно, багато хто самостійно вирощує розсаду. З найпопулярніших рослин — помідори, перець та капуста. Однак сьогодні ми хочемо поговорити про ягоди, а саме про полуницю.

Так, виростити розсаду полуниці можна з насіння самостійно і при чому зробити це дуже просто, пише це зими дачники мають багато клопоту: потрібно сіяти розсаду, передає Ukr.Media. Дотримуйтесь цих рекомендацій, і ваша полуниця радуватиме вас щедрим урожаєм.

Як виростити розсаду полуниці з насіння в домашніх умовах

Перше — виберіть правильний ґрунт. Вона має бути поживною та підкисленою. Перед посадкою у землі зробіть неглибокі борозни (близько 0,5 див) з допомогою олівця, лінійки чи пальця. Після полийте зроблені борозни неміцним розчином марганцевокислого калію і посійте насіння полуниці.

Важливо! Землею їх присипати не потрібно. Просто накрийте плівкою горщик і поставте його в тепле місце (близько 22 °C). Пам’ятайте, що полуниця досить вимоглива, тому вибирати місце для розсади краще добре освітлене. Буде добре, якщо у вас є можливість висвітлювати розсаду. Іноді відкривайте плівку, щоб обережно полити розсаду: ґрунт не повинен пересихати.

Пікірувати розсаду потрібно лише тоді, коли з’явиться хоча б 5-6 листків. Для цього добре підійдуть прості пластикові стаканчики. Земля має бути пухкою. У відкритий ґрунт розсаду переносять наприкінці травня чи на початку червня. Все залежить від кліматичних умов.

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