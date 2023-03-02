Ці банальні помилки знищують розсаду помідорів: їх робить кожен другий городник

Помилки, які можуть спричинити низький врожай.

Одними з найпопулярніших овочів, які багато городників садять на розсаду, є помідори. Щоб виростити хорошу і міцну розсаду , бажано слідувати місячному календарю, а також правильно і вчасно поливати і удобрювати саджанці.

Однак це не все. Дуже часто городники роблять досить банальні помилки при посадці насіння помідорів, які потім стають причиною низького врожаю, пише prostoway. Про них ми розповімо далі.

Як правильно садити помідори на розсаду: банальні помилки

Перша помилка — "неправильний" ґрунт. Готуючи розсаду помідорів, обов’язково повинен бути дренаж, що регулює вологість землі. Ваша розсада загниє, а то й зовсім не проросте, якщо земля буде надто вологою.

Друга помилка – неправильна температура . При низькій температурі розсада не буде розвиватися: ніжки будуть слабкі, а листя не формуватиметься. "Ідеальна" температура — в межах 23-25 ​​градусів тепла.

. При низькій температурі розсада не буде розвиватися: ніжки будуть слабкі, а листя не формуватиметься. "Ідеальна" температура — в межах 23-25 ​​градусів тепла. І третє – не забувайте, що перед посадкою розсади насіння потрібно знезаразити та замочити. Це лише прискорить зростання помідорів.

І бонусом порада — не садіть насіння занадто густо, оскільки майбутнє проріджування може нашкодити тим саджанцям, які ростуть поряд.

Раніше "Телеграф" розповідав, яким натуральним продуктом можна удобрювати розсаду, щоб зміцнити коріння та прискорити зростання рослин. А ще ми писали, як правильно замочувати насіння перед посівом та в яких випадках цього робити не варто.