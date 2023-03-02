Топ-3 модні пари цього сезону: які весняні штани будуть на піку у 2023-му (фото)

Такі моделі пасують майже всім

Мода стрімко змінюється і моделі, які ще минулого сезону були на піку популярності, в новому сезоні ризикують потрапити в антитренди. Так сталося, наприклад, з панамами і топами на одному ґудзику. А як щодо штанів?

Про три трендові пари весни 2023 року, які не втрачають своєї популярності, розповідає prostoway. Дизайнери кажуть, що в новому сезоні надзвичайно часто будемо бачити штани зі стрілками, карго та прямі джинси. Як і з чим їх носити, розповідаємо далі.

Карго

Штани-карго повертають свої лідерські позиції і вже третій сезон поспіль "світяться" на фото зірок. При цьому особливих змін у їхньому дизайні за цей час не відбулося, тож якщо ви купили ці вільні штани з накладними кишенями ще минулої весни, будьте впевнені: навесні 2023-го вони, як і раніше, будуть у тренді.

Такі штани і зручні, і виглядають дуже стильно. Цей фасон можна поєднувати як із кросівками, так і туфлями на шпильці. На піку моди у цьому сезоні буде поєднання карго з укороченими светрами та кофтами.

Штани зі стрілками

Вічна класика, яка є елементом базового гардероба. Цієї весни класичні штани зі стрілками ми будемо носити не лише з сорочками та піджаками, але й з корсетними топами, романтичними блузами і спокусливими боді з різноманітними вирізами.

Прямі джинси

Такі моделі — на піку популярності навесні 2023-го. Не кльош, не моми і не скіні, а найпростіші прямі джинси з середньою посадкою, які завжди будуть доречними. Причому колір ніякої ролі не відіграє: хочете — обирайте блакитний джинс, ні — чорні теж будуть прекрасною ідеєю. Головне — стежте за довжиною, бо така пара не має бути занадто довгою. Це універсальна пара, з якою можна поєднати буквально все, тож, якщо у вас досі немає такої моделі, дуже радимо звернути на неї увагу.

Раніше ми розповідали про наймодніше взуття цієї весни. До трендів потрапили аж сім пар, якими рекомендують обзавестися стилісти. Тут кожна знайде щось собі до душі.