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Котлети з двох інгредієнтів: за цим рецептом вони виходять дуже смачні і соковиті

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
Дата публікації
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Автор
Просто і без зайвої мороки Новина оновлена 02 березня 2023, 12:13
Просто і без зайвої мороки. Фото Freepik

Все залежить від якості м'яса та вашого підходу до приготування страви, а не від кількості складників

Багато господинь морочать собі голову тим, як зробити котлети ніжними та соковитими: які продукти додавати, а які не варто, яку частину яйця додавати у фарш, а якої там бути не повинно, щоб не зіпсувати структуру майбутньої страви, тощо. І мало хто знає, що є на світі рецепт ідеальних котлет всього з двох інгредієнтів.

Ним ділиться сайт "Школа Життя". Автор рецепта запевняє, що всі, хто куштував ці котлети, були у захваті і не вірили, що тут всього два основні складники. Можете тепер це перевірити й ви.

Інгредієнти:

  • фарш будь-який – 500 г
  • картопля – 250 г
  • сіль, спеції, зелень — до смаку

Приготування:

М’ясо на фарш дійсно можна брати будь-яке, але найсмачніші котлети виходять зі свининою та яловичиною. Їх можна міксувати. Щодо використання курячого фаршу, то в такому разі страва вийде досить таки дієтичною. Якщо ж вам хочеться чогось трохи жирнішого, поєднайте курячий фарш з індичим.

  1. Сиру картоплю потрібно натерти на дрібній тертці і з’єднати з фаршем.
  2. Солимо, перчимо, додаємо приправи собі до смаку. Все добре перемішуємо.
  3. Формуємо, власне, котлети та обсмажуємо їх на добре розігрітій олії — до появи рум’яної скоринки з обох сторін.

Важливо: не потрібно додавати ні яйце, ні розмочений хліб, ні майонез, ні сметану, ні манку. Краще зайвий раз добре вимішайте фарш, щоб у ньому не залишилося повітря — тоді котлети гарно триматимуть форму під час смаження.

Раніше ми розповідали, які продукти безповоротно зіпсують смак фаршу. Їх не варто включати у страву — хіба що ви дуже любите експериментувати.

Теги:
#Рецепт #Хитрощі #Котлети