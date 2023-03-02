Грошовий гороскоп Таро на березень: Терезів чекає винагорода, а Рибам не варто давати гроші в борг

Весна багатьом принесе застій та кризу в роботі

Після найскладнішої зими в історії України нарешті настала весна, і деяким вона дасть можливість та натхнення привести свої фінансові справи до ладу.

На це вказує фінансовий розклад за картами Таро, який ми зробили для всіх знаків Зодіаку на березень 2023 року.

Ось такі карти випали у розкладі на цей місяць:

Овен, — перевернута Десятка пентаклів

У березні у Вас можлива затримка зарплати, неприємності на роботі та фінансові втрати. Майте на увазі, старі методи вже неефективні, варто спробувати щось нове.

Тілець, — перевернута Трійка пентаклів

У цьому положенні карта каже, що у березні Ви будете схильні працювати ліниво та халтурно, тож успіхів очікувати не варто. Також у Вас можуть бути дрібні, але прикрі грошові неприємності.

Близнюки — Двійка пентаклів

Березень може принести Вам новий приплив сил для роботи, з’явиться мотивація та бажання працювати, можливо навіть одразу на двох роботах, – і у Вас це вийде. Приймайте всі рішення самостійно, у тиші та спокої, не варто сильно прислухатися до думки колег та партнерів.

Рак, — перевернутий Паж мечів

Вас може потягнути на нові, більш "брудні" методи роботи, які не обернуться успіхом. Слідкуйте, що кажете, адже невдалі висловлювання можуть викликати великі неприємності на роботі. І не підписуйте документи без уважного прочитання.

Лев, — Десятка кубків

Це карта щастя, успіху, сімейного благополуччя, проте вона вказує на те, що Ваш успіх не обов’язково буде матеріальним, але Ви в будь-якому випадку будете задоволені своїм становищем.

Діва, — П’ятірка мечів

Жаль, але ця карта попереджає, що в березні на Вас чекають збитки, конфлікти через фінансові питання, невигідні угоди.

Терези, — Туз жезлів

На тижні Ви можете отримати гідну винагороду за свою працю, нове джерело доходів або навіть нову роботу.

Скорпіон, — перевернутий Король жезлів

У цьому положенні карта сигналізує, що варто приготуватися до краху планів, відкласти всі капіталовкладення та дорогі покупки. Необдумані вчинки зараз можуть вилитися серйозними наслідками.

Стрілець, — Королева жезлів

Ця королева вміє однаково добре жити на широку ногу і обходитися малим задля досягнення цілей. Вона обіцяє, що цієї весни у Вас може з’явитися можливість заробити за допомогою відваги, кмітливості та ентузіазму.

Козоріг, — перевернута Десятка жезлів

У цьому положенні картка попереджає, що у березні Ви будете тривожні, а Вашим очікуванням не судилося здійснитися. Але сильно не сумуйте, швидше за все це тимчасово.

Водолій, — Вісімка кубків

У березні на Вас може чекати застій у справах, необхідність зміни сфери діяльності, прощання з нерентабельними проектами.

Риби, — перевернута Шістка пентаклів

У березні на Вас можуть чекати фінансові проблеми, Ви можете програти гроші, втратити їх через дурість чи неуважність. Порада карти — не давайте нікому гроші в борг і не погоджуйтеся надати комусь послугу за послугу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також робив розклад Таро на весь рік, що чекає в фінансовому плані знаки Зодіаку.