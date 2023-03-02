Важливі тільки два моменти: як підготувати насіння помідорів до посіву

Це запорука того, що вам вдасться виростити хорошу розсаду та отримати щедрий врожай

Помідори — одна з небагатьох культур, які зустрічаються практично на кожній дачній ділянці. Займатися їх вирощуванням треба з ранньої весни, адже ці рослини мають тривалий вегетаційний період — висівають на розсаду їх у березні-квітні.

При цьому є один простий спосіб, який значно прискорить проростання і схожість насіння. Крім того, завдяки цьому хитрому трюку вам вдасться ще й кількісно збільшити урожай, передає Ukr.Media. При цьому, щоб підготувати насіння до посіву, його потрібно буде попередньо обробити — як саме, розказуємо далі.

Найкращий спосіб суттєво прискорити проростання і схожість насіння

Для того, щоб насіння томатів швидше проросло, його достатньо добре прогріти. Найпростіший метод — скористатися теплом батареї. Для цього беремо газетку, розкладаємо на ній насіння і поміщаємо його на 2-3 дні на теплий радіатор.

Досвідчені дачники кажуть, що цей спосіб, крім усього іншого, збільшує кількість жіночих квіток на кущі томатів. А це значить, що автоматично підвищується і врожайність цих кущів.

Знезараження насіння помідорів перед посівом: найкращі способи

Ігнорувати потребу знезаражувати насіння перед посадкою не можна, адже багато хвороб передаються саме через посадковий матеріал. Найкращими методами обробки насіння томатів вважаються наступні:

Марганцівка. Для приготування розчину в 100-150 мл води кімнатної температури розчиняємо 1 г марганцівки (розчин має бути світло-рожевим). Опускаємо в нього насіння і витримуємо 15-20 хв. Після цього промиваємо у звичайній воді і гарно висушуємо. Алое. Беремо кілька листків алое і витримуємо їх протягом тижня при температурі +2 градуси. Тоді вичавлюємо сік у якусь невелику ємність та опускаємо в неї насіння томатів, витримуємо його там 24 години, після цього просушуємо і висіваємо.

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