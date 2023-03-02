Глибина для посадки насіння: як правильно сіяти огірки, горох, моркву та капусту на розсаду
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Для кожної з культур є свої нюанси посіву насіння
Багато городників вирощують розсаду своїми руками, а не купують. У цьому випадку важливо не тільки відсортувати якісне насіння, а й правильно його посіяти. Важливе значення має глибина висаджування.
На яку глибину садити різне насіння на розсаду, розповідає видання ukr.media. Прості рекомендації допоможуть отримати гарну розсаду, яка є запорукою вдалого врожаю.
Глибина для посіву насіння на розсаду:
- Квасоля, горох, кукурудза, гарбуз, кавун. У цих культур найбільше насіння, тому його поміщають у ґрунт досить глибоко (на 3-6 см від поверхні ґрунту).
- Диня, огірки, редька, редька. Все ще велике насіння, хоча й менше за попереднє, тому глибина закладки становить 1,5-3 см.
- Бруква, капуста, перець, баклажан, томат, цибуля. Ці рослини мають насіння середнього розміру, їх варто садити в землю не глибше 1,5-2 см.
- Морква, ріпа, петрушка, кріп. При вирощуванні розсади заглиблюйте дрібніше насіння на 1-2 см.
- Салат, щавель, селера. Найбільш маленьке насіння слід розміщувати від поверхні ґрунту лише на глибині 0,5-1,5 см.
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