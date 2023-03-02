Глибина для посадки насіння: як правильно сіяти огірки, горох, моркву та капусту на розсаду

Для кожної з культур є свої нюанси посіву насіння

Багато городників вирощують розсаду своїми руками, а не купують. У цьому випадку важливо не тільки відсортувати якісне насіння, а й правильно його посіяти. Важливе значення має глибина висаджування.

На яку глибину садити різне насіння на розсаду, розповідає видання ukr.media. Прості рекомендації допоможуть отримати гарну розсаду, яка є запорукою вдалого врожаю.

Глибина для посіву насіння на розсаду:

Квасоля, горох, кукурудза, гарбуз, кавун. У цих культур найбільше насіння, тому його поміщають у ґрунт досить глибоко (на 3-6 см від поверхні ґрунту).

У цих культур найбільше насіння, тому його поміщають у ґрунт досить глибоко (на 3-6 см від поверхні ґрунту). Диня, огірки, редька, редька. Все ще велике насіння, хоча й менше за попереднє, тому глибина закладки становить 1,5-3 см.

Все ще велике насіння, хоча й менше за попереднє, тому глибина закладки становить 1,5-3 см. Бруква, капуста, перець, баклажан, томат, цибуля. Ці рослини мають насіння середнього розміру, їх варто садити в землю не глибше 1,5-2 см.

Ці рослини мають насіння середнього розміру, їх варто садити в землю не глибше 1,5-2 см. Морква, ріпа, петрушка, кріп. При вирощуванні розсади заглиблюйте дрібніше насіння на 1-2 см.

При вирощуванні розсади заглиблюйте дрібніше насіння на 1-2 см. Салат, щавель, селера. Найбільш маленьке насіння слід розміщувати від поверхні ґрунту лише на глибині 0,5-1,5 см.

Раніше "Телеграф" розповідав, як знезаразити насіння томатів на розсаду. А ще ми розповідали про відмінне натуральне добриво для молодих рослин.