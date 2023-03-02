Таропрогноз на 3 березня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в третій день весни
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Карти з котиками підкажуть, до чого варто бути готовим у п’ятницю
П’ятниця, 3 березня, для більшості буде днем непростим — у когось можуть виникнути неприємності, комусь доведеться постояти за себе, а комусь варто побути наодинці із собою.
Принаймні саме про це попереджають карти Таро, які випали в розкладі на третій день весни. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:
Тепер погляньте, яка це була карта:
І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:
Лицар мечів
Лицар мечів прогнозує раптові, несподівані події і може навіть конфлікт, але, якщо Ви діятимете рішуче, холоднокровно, і не ігноруватимете поради оточуючих, Ви обов’язково просунетеся у своїх планах у п’ятницю.
Двійка мечів
На карті Ви можете побачити жінку-кішку, яка озброївшись, відгородилася від усього, що відбувається навколо. Намагайтеся взяти з неї приклад в останній робочий день тижня. Є ризик, що Вас спробують залучити до конфліктів, або виникне необхідність приймати важливе рішення, — абстрагуйтеся і почекайте, зараз великий шанс наробити дурниць.
Перевернута Шістка жезлів
У цьому положенні картка попереджає про майбутні неприємності. Ви можете несподівано відійти на другий план у якійсь із сфер життя — успіх, кар’єрне зростання, навіть Ваша любовна половинка може дістатися іншому.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" зробив розклад, що чекає у фінансовому плані на всі знаки Зодіаку в березні за картами Таро.