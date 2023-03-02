Коли сіяти капусту у березні-2023: названо сприятливі дати

Експерти назвали сприятливі дні для сівби капусти

Досвідчені дачники дочекалися весни і тепер планують щодня посів овочевих та інших культур. Наприклад, раніше ми писали, коли можна сіяти насіння перцю в 2023 році, а тепер розповідаємо про сприятливі дати посіву капусти.

Головне – вибрати вдалу дату. Точніший день підкаже посівний календар, яким часто користуються городники, пише "Земляк".

Коли сіяти капусту у березні:

2, 3, 9-13, 16, 17, 24-26

для ранньої капусти — 9-11

для середньої та пізньої — 9-11, 24-26

для броколі та кольорової — 9-11, 16, 17, 24-26

Коли сіяти капусту у квітні:

7-9, 12-14, 17, 18, 21, 22, 25-27

для ранньої капусти — 7, 21, 22

для середньої та пізньої — 7

для броколі та кольорової — 7, 12-14, 21, 22

Раніше "Телеграф" писав, коли сіяти помідори у 2023 році. Овочами можна зайнятися вже у березні.