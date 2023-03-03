"Сусіди" можуть занапастити весь урожай: що можна і не можна садити біля помідорів

Виявляється, не кожна рослина може бути хорошим сусідом для помідорів.

Щоб виростити хороший урожай помідорів, важливо не тільки правильно посадити розсаду і ретельно доглядати овоч, але також потрібно знати, що можна, а що не можна садити по сусідству поряд з ними. Невдале сусідство може зовсім знищити весь ваш урожай.

Є багато овочевих культур, які можуть вплинути на зростання та врожайність помідорів, пише prostoway. Що ж можна, а що не варто садити біля помідорів — читайте далі.

Що можна садити поряд із помідорами

Не варто, щоб помідори були сусідами з картоплею, з кукурудзою, баклажанами, цвітною капустою, перцем. Всі перелічені рослини можуть занапастити врожай, заразивши їх хворобами. Наприклад, біля картоплі у томатів може розвинутися фітофтороз.

А ось відмінними сусідами по грядці для помідорів будуть: спаржа, квасоля, огірки, морква, селера та салат. А якщо посадити біля томатів чорнобривці, то ці квіти відлякуватимуть шкідників.

Раніше ми розповідали, коли сіяти насіння перцю у 2023 році. Експерти вже назвали найсприятливіші дати у березні.