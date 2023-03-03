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"Сусіди" можуть занапастити весь урожай: що можна і не можна садити біля помідорів

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Що можна садити на грядці поруч із помідорами
Що можна садити на грядці поруч із помідорами. Фото pexels.com

Виявляється, не кожна рослина може бути хорошим сусідом для помідорів.

Щоб виростити хороший урожай помідорів, важливо не тільки правильно посадити розсаду і ретельно доглядати овоч, але також потрібно знати, що можна, а що не можна садити по сусідству поряд з ними. Невдале сусідство може зовсім знищити весь ваш урожай.

Є багато овочевих культур, які можуть вплинути на зростання та врожайність помідорів, пише prostoway. Що ж можна, а що не варто садити біля помідорів — читайте далі.

Що можна садити поряд із помідорами

Не варто, щоб помідори були сусідами з картоплею, з кукурудзою, баклажанами, цвітною капустою, перцем. Всі перелічені рослини можуть занапастити врожай, заразивши їх хворобами. Наприклад, біля картоплі у томатів може розвинутися фітофтороз.

А ось відмінними сусідами по грядці для помідорів будуть: спаржа, квасоля, огірки, морква, селера та салат. А якщо посадити біля томатів чорнобривці, то ці квіти відлякуватимуть шкідників.

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#Помідори #Розсада #Город