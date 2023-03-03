Що потрібно зробити з насінням, щоб виростити міцну розсаду: секрет досвідчених дачників

Невелика маніпуляція з насінням допоможе зміцнити рослини

Багато дачників вирощують розсаду самостійно, а не купують. У цьому випадку велику роль відіграє якість насіння, яке перед посівом варто відсортувати. Не менш важливий етап підготовки – загартування насіння.

Існує один перевірений спосіб загартування насіння перед посівом на розсаду. Цей секрет дозволяє досвідченим городникам вирощувати добрі та міцні рослини, пише "Земляк".

Спосіб загартування насіння на розсаду

Якщо ви загартуєте насіння перед посівом, то це зміцнить пагони і зробить їх стійкішими до перепадів температур. Для цього розкладіть насіння на вологій марлі й приберіть у тепле місце на 1-3 дні. Як тільки насіння почне прокльовуватися, перекладіть вже в холодне місце (температура повинна доходити до 0-3 градусів тепла). У прохолоді залиште насіння на 18-20 годин. Після цього знову занесіть у тепле приміщення, але вже на шість годин.

Алгоритм необхідно повторити 5-7 разів протягом кількох днів. Пам’ятайте, що якщо ви загартували насіння, то вирощену з них розсаду можна висаджувати в ґрунт раніше.

Раніше "Телеграф" розповідав, як глибоко садять у ґрунт насіння різних культур. А ще ми писали, як треба замочувати насіння перед сівбою.