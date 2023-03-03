Зійде море огірків: який знак має бути на пачці з якісним насінням

Зупиняючись біля прилавків із пакетиками насіння, ви напевно бачили це маркування

Городники збираються приступати до весняних робіт та будують плани. Наприклад, що посадити, де посадити, коли посадити і яку культуру посіяти по сусідству, щоб урожай завжди приносив хороші плоди.

Сучасні сорти та гібриди смачніші, вони дають багатший урожай та стійкі до хвороб, пише Ukr.Media. Щоб за підсумками літа зібрати якісний урожай огірків, потрібно завжди звертати увагу на маркування насіння.

Зверніть увагу на цей знак

Вибирайте гібриди із символом Ф1 (F1) на упаковці. Вони, звичайно, дорожчі, але шанси на хороший урожай набагато вищі. Для теплиці беріть партенокарпічні огірки, вони самозапилюються і стійкіші до спеки.

Раніше "Телеграф" писав, як виростити ранні огірки. Невеликі правила допоможуть отримати хороший урожай ранніх сортів.