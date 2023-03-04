Чим поливати розсаду, щоб вона не гнила: метод досвідчених дачників

Вам знадобиться один аптечний компонент

При вирощуванні розсади досвідчені городники використовують різні добрива, багато хто робить підживлення самостійно з натуральних інгредієнтів. Особливо важливо приділити увагу поливу: використання одного аптечного продукту запобігатиме гнилі й плісняві.

Як пише ukr.media, дачники поливають розсаду спеціальним розчином, головний інгредієнт якого аспірин. Це підживлення покращить ріст рослин, не дарма його використовують для пророщування насіння. Тому медикамент стане чудовою альтернативою біостимуляторам.

Як поливати розсаду й удобрювати аспірином

Приготуйте підживлення, розчинивши одну таблетку аспірину в 4-5 літрах води. Таким розчином рекомендується поливати розсаду тричі: на 5-6-й день після сходів, на третій день після пересадки ростків, що підросли, а також через тиждень напередодні висадки.

Крім того, ви можете обприскувати розсаду аспіриновою сумішшю. У цьому випадку дозволяється використовувати одну таблетку на 2 літри води. За бажанням додайте пару крапель рідкого мила. Періодичність обприскування: раз на 3-4 дні, увечері чи вранці, але коли плоди культур вже з’явилися на кущах.

Раніше "Телеграф" розповідав, що як добриво для розсади підійде підживлення на основі бананової шкірки. А ще ми писали, що удобрювати паростки можна однією популярною спецією: це зміцнить коріння.