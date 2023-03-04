Взуття, що краде вашу стрункість: 5 головних антитрендів цього сезону (фото)

Деякі пари краще замінити

У цьому модному сезоні до нас повернуться деякі хіти 2000-х. Серед них, наприклад, зручне взуття на масивній платформі. А ще на піку популярності будуть чоботи до коліна у стилі 90-х.

Однак, як і завжди, є кілька пар, які стали антитрендами. Їх стилісти купувати у 2023 році не рекомендують. До топ-5 антитрендів потрапило взуття, що "краде" жіночність і стрункість ваших ніг, повідомляє trserial.

Ботильйони з широкою халявою

Така пара зробить навіть стрункі щиколотки візуально ширшими. Тому краще замість неї обирати пару з обтислою, трохи подовженою халявою, нюдового відтінку і з загостреним мисом – такий варіант спрацює навпаки, створивши ефект нескінченних ніг.

Кросівки з принтами і круглим мисом

І хоч платформа повертається в моду, йдеться точно не про ці кросівки — з принтами і тупим мисом. Вони роблять ноги квадратними. Замість них краще звернути увагу на варіант із сітки й текстилю з рифленою, трохи витягнутою підошвою: він не буде візуально вкорочувати вашу стопу і виглядатиме більш динамічно.

Замшеві чоботи

Замшеві чоботи з халявою зіграють з вами злий жарт, візуально розширивши і стопу, і щиколотку. Ліпше зупинити свій вибір на напівчоботах зі шнурівкою — вони "витягнуть" ногу і зроблять її більш стрункою.

Туфлі з квадратним мисом і рантом

Така пара грубувато виглядає на нозі, візуально її збільшуючи. Замість них краще пригледіти собі Мері Джейн на широкому стійкому підборі. Такий варіант виглядатиме набагато акуратніше. Єдине, на що варто звернути увагу: вони не розраховані на вузьку стопу.

Босоніжки з широкими ременями

Широкі ремінці ділять ногу на кілька частин, закриваючи при цьому величезні ділянки шкіри і привертаючи забагато уваги. Тому краще обрати варіант із тоненькими ремінцями — так ваші ніжки виглядатимуть акуратно та витончено.

Раніше ми розповідали про кросівки, які ніколи не вийдуть з моди. Стилісти назвали аж 7 таких пар і показали, як вони виглядають.