Як зробити ідеальне картопляне пюре: секретні компоненти, про які знають одиниці

Деякі спеції наче створені для картоплі

Картопляне пюре — один із найпростіших гарнірів, який чудово смакує і з м’ясом, і з рибою, і сам по собі. Готувати його вміють навіть діти, але це не значить, що все так просто. Наприклад, мало хто знає, що зробити страву вдвічі смачнішою можна всього за секунду, додавши певні прянощі, які вдало підкреслять смак картоплі.

Що додати до відвареної картоплі, щоб пюре вийшло ідеальним, розповідає pixelinform. Ці секретні компоненти точно знайдуться серед ваших спецій — от тільки мало хто знає, що вони чудово поєднуються з бульбою.

Що додати в картоплю: секретні складові, які суттєво покращать смак

Перший варіант — суміш прянощів до картоплі. Її додають прямо у воду ще на етапі відварювання. Другий спосіб перетворити звичайне пюре на шедевр — присмачити його лавровим листом і перцем горшком.

Крім того, неймовірно смакуватиме картопляне пюре з різними травами. Наприклад, із сушеною селерою, червоною паприкою, куркумою, орегано та коріандром. Спробуйте додати їх у страву наступного разу і ви відчуєте різницю.

Інші важливі моменти приготування пюре

Розмір картоплі. Смачнішим пюре вийде, якщо брати менші за розміром картоплини, а не подрібнювати великі. Сіль. Її краще додавати наприкінці процесу відварювання, а не на початку. А можна навіть після того, як зіллєте воду — разом з іншими компонентами. Інтенсивність кипіння. Варити картоплю краще на середньому вогні — занадто велика інтенсивність підігріву каструлі може зіпсувати смак коренеплоду.

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