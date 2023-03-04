Лінива закуска з цибулею та сиром: бюджетний рецепт смачного перекусу

Ці смачні рулетики дуже ситні та ароматні

Якщо ви дуже зголодніли, а часу й бажання щось готувати зовсім немає, на допомогу прийдуть або бутерброди, або прості закуски, які готуються за кілька хвилин з продуктів, які "завалялися" у холодильнику. Врятують ситуацію, наприклад, ароматні грінки із запеченим часником.

А можете спробувати і щось оригінальніше на кшталт швидкого перекусу, який готується із запеченої цибулі з сиром. Також вам знадобиться листкове тісто та яйце — з останнім буде набагато смачніше та ситніше, інформує prostoway. Ця оригінальна закуска має чудовий вигляд, та й смаком вас точно здивує. Вона досить бюджетна, щоб готувати її в будні.

Інгредієнти:

250 г листкового бездріжджового тіста

1 цибулина

70 г сиру

1 яйце

сіль, перець — до смаку

Приготування:

Сир натираємо, цибулю дрібно нарізаємо, з’єднуємо у мисці і гарно перемішуємо. Яйце підсолюємо, збиваємо і половинку суміші виливаємо до сиру з цибулею, а половину залишаємо для змащування. Пласт тіста розгортаємо, розподіляємо начинку і згортаємо в рулет. Його відправляємо у морозилку буквально 15-20 хв, щоб рулет було простіше різати. Дістаємо та нарізаємо, змащуємо другою частиною яйця і відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку. Запікаємо до появи рум’яної скоринки.

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