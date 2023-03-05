За скільки днів краще сіяти помідори на розсаду до висадження

Не потрібно нічого сіяти завчасно

Всі дачники мріють про великий урожай помідорів, але не всім виходить досягти відмінного результату. Однак, щоб отримати більше овочів, необхідно знати дату посіву насіння томатів на розсаду, перш ніж вони потраплять у відкритий ґрунт.

Щоб правильно підібрати час посіву овочів на розсаду, слід порахувати кількість днів від потенційного моменту висадки їх у ґрунт чи теплицю та додати тиждень на проростання насіння, пише "Земляк".

За скільки днів краще сіяти помідори на розсаду до висадки

Від посіву насіння томатів у ґрунт до отримання розсади має пройти від 64 до 80 днів. Для ранньостиглих помідорів – 40-50 днів, середніх – 50-60 днів, а пізніх – 60-70 днів.

Також важливо уточнити, що дата посіву розсади залежить від терміну вегетаційного росту культури та дозрівання різних сортів. Головне — не треба нічого сіяти завчасно.

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