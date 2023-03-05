Можливі перебої зі світлом і зв'язком в Україні: вчені попередили про небезпечну активність Сонця

Сонячні магнітні поля мають нестабільний період кожні 11 років

Допоки деякі українці можуть відчувати зайвий дискомфорт через початок відчутної магнітної бурі Сонце підготувало нашій планеті ще один неприємний "сюрприз". За даними вчених Університета Редінга, наша зірка входить в період інтенсивної активності, через що Земля може відчути низку додаткових проблем. Зокрема, у роботі електроприладів та зв'язку.

Детальніше про це повідомляє ресурс News.am. Як стверджує професор космічної фізики Метью Оуенс, нинішній період активності Сонця, швидше за все, буде сильнішим за попередній. Загалом же подібні "коливання" є стандартними для зірки і відбуваються кожні 11 років.

Максимальний пік магнітних "посягань" Сонця на Землю припаде на кінець 2024 або початок 2025 року. Та окремі неприємності відчуватимуться і до цього часу, зокрема зросте сила магнітних бур.

Метью Оуенс наголошує, що в такі періоди процеси на Сонці настільки потужні, що Північний і Південний полюси під впливом магнітних полів фактично міняються місцями. Сонячні спалахи супроводжуються викидами плазми — це так звані "корональні масові розряди". Коли енергія надходить до нашої планети, можна чекати перебоїв із електроенергією та зв'язком. Додаткові проблеми спостерігатимуться і на орбіті — дістанеться як супутникам, так і екіпажам космічних кораблів.

Слід зазначити, що в березні 2023 року більшість прогнозованих магнітних бур не мають особливої інтенсивності. Однак у період із 19 до 21 березня вони сягнуть сили в 4-5 балів, а 26 і 27 числа варто очікувати посилення до 7 і 6 балів відповідно. Це може негативно вплинути, зокрема, і на самопочуття людей, які мають проблеми зі здоров'ям (в тому числі — тиском).

Магнітні бурі в березні 2023 року

Найпотужніша буря очікується 26 березня

Раніше "Телеграф" розповідав, що одна із відчутних магнітних бур може накрити Землю вже 15 березня. Ми розповіли, якої сили вона буде і на що може вплинути.

Також ми писали про те, як можна допомогти своєму організму вберегтися від впливу магнітної бурі.