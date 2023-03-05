Чим, коли і скільки разів обприскувати сад навесні: секрети досвідчених дачників

Обприскування — важливий етап весняних робіт на ділянці

З настанням весни на дачній ділянці з’являється чимало роботи. Крім того, що починається посів ранніх сортів культур на городі, особливої уваги потребує сад. Щоб запобігти появі шкідників та хвороб, досвідчені дачники обприскують рослини.

Чим обробити сад навесні, коли і як це правильно робити, пише zelenasadyba. Рекомендується проводити обприскування чотири рази.

Коли потрібно обприскувати рослини у саду навесні:

Перший раз – напровесні, коли температура становить близько 4 градусів тепла, а рослини ще "сплять" (тобто до того, як набрякли бруньки). Другий раз – бруньки розвиваються й утворюють зелені конуси. Втретє – після появи бутонів квітів. Вчетверте – відразу після завершення періоду цвітіння.

Чим обприскують дерева, кущі та квіти в саду навесні:

"Бордоська рідина" (суміш із двох водних розчинів вапна та мідного купоросу, за бажанням можна виготовити своїми руками).

Залізний купорос, розведений у воді (300-500 г на 10 л).

Концентрований розчин сечовини (карбаміду) (з розрахунку 700 г сечовини на 10 л води, 50 г мідного купоросу (за бажанням).

"Препарат 30-в".

Раніше "Телеграф" розповідав, чим поливати розсаду, щоб запобігти гниттю. Розчин легко виготовити самостійно.