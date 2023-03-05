Іменини Єлизавети у 2023 році: всі дні, коли Ліза святкує День ангела

Довгий час Єлизаветами називали переважно дворян

Ім’я Єлизавета не лише давнє та красиве, а й дуже поширене в Україні. "Телеграф" вирішив розповісти, що воно означає, звідки взялося і коли всі Дні ангела Єлизавети протягом року.

Значення імені Єлизавета

Ім’я має давньогрецьке походження і перекладається як "Бог мій — клява", "та, що шанує Бога", "обіцяна Богу". Єлисаветою звали матір святого Іоанна Хрестителя, що забезпечило цьому імені популярність серед християн. На території сучасної України та росії ім’я почало поширюватися з 1700-х років, коли цар Петро назвав свою дочку Єлизаветою, і довгий час це ім’я вважалося аристократичним.

Зустрічаються такі форми імені Єлизавета як Елізабет, Ліза, Лисавета, Еліза, Лайза, Елайза, Ельза.

Коли День ангела Єлизавети?

Носії імені Єлизавета відзначають свої іменини близько десятка разів на рік за православним церковним календарем. Головні іменини Єлизавети відзначаються 18 вересня — цього дня вшановується Єлисавета праведна, мати Іоанна Предтечі.

Також Єлизавета святкує менш важливі Дні ангела:

7 березня, — мучениця Єлисавета Тимохіна;

7 травня, — Єлисавета Константинопольська;

18 липня, — княгиня Єлисавета Феодорівна;

13 серпня, — Єлисавета Румянцева;

5 вересня, — Єлисавета;

12 вересня, — Єлисавета Яригіна;

21 жовтня, — Єлисавета Куранова;

31 жовтня, — Єлисавета Кримова;

4 листопада, — Єлисавета Адріанопольська;

14 листопада, — Єлисавета Самовська;

20 листопада, — Єлисавета Сидорова;

31 грудня, — Єлисавета.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому жінкам суворо заборонено дарувати перли за народними прикметами.