Потрібен лише телефон і телевізор: прості ідеї для ефектної фотосесії вдома

Зробити креативні фото можна самому, без камери та додаткового світла

У багатьох буває таке, що хочеться нових фото, але для цього немає спеціальної локації, професійної техніки та компанії. Але є спосіб, як зробити креативні знімки самостійно вдома, — для цього потрібен тільки смартфон і телевізор.

Ідеями такого позування на своєму каналі у TikTok поділився дніпровський фотограф Руслан Шрамко.

Найголовніше для таких знімків, — вибрати потрібний фон (який можна підібрати в Instagram, Pinterest або за допомогою будь-якого фотобанку на кшталт Pixabay), після чого завантажити його на екран телевізора або великого монітора. Таким чином він одночасно даватиме і фон, і джерело світла для фото. Граючись з фонами і кутом падіння світла на обличчя, можна вибрати ракурс, який підходить Вам найбільше.

Зокрема, фотограф показав, що вийде, якщо робити фото з підсвічуванням збоку, за три чверті та ззаду. Також цікаво виглядають знімки у темних окулярах, які відбивають світло екрану.

Так виглядають кадри без обробки, зняті на iPhone 11 Pro Max

Руслан Шрамко також радить: знімати можна на звичайний телефон, але в режимі "портрет" і зі зниженою експозицією. Під час зйомки у кімнаті має бути темно.

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