Як не зіпсувати власний образ: топ-6 помилок, які робить кожна друга (фото)

Розповідаємо, як вибирати та носити речі, щоб виглядати бездоганно "не за всі гроші"

Бути в тренді і виглядати дорого можна навіть не витрачаючи на свій гардероб усю зарплату. Стилісти не раз наголошували, що стильним образ робить не вартість речей, а те, як ви їх носите і чи правильно підбираєте їх під свій тип.

Часом "грішать" навіть фешн-блогери, які мали би подавати хороший приклад. Видання trserial зібрало 6 найпоширеніших помилок, які з’являються в їхніх образах і згодом поширюються в маси.

№1. Занадто багато аксесуарів

Є одне цікаве правило: перш ніж вийти з дому, зніміть один аксесуар. Воно, звісно, доречне не завжди, але загалом це хороше нагадування про те, що простота – найкраща формула ідеального образу.

Звісно, стиль повинен відбивати вашу особистість. Однак, якщо вам важливо виглядати дорого і витончено, краще вибирайте простий крій і мінімум прикрас.

№2. Носити одяг лише "вашого віку"

З роками до людини приходить впевненість та починає все сильніше проявлятися вірність власному стилю. З часом жінки все менш охочі до експериментів із гардеробом і вважають за краще просто носити те, до чого звикли. Але це неправильно: ви можете змусити моду працювати на вас. Якщо вам подобається якийсь тренд, підлаштуйте його під себе і дозвольте собі бути в тренді, але при цьому виглядати не як всі.

№3. Купувати одяг не свого розміру

Купуючи речі, не варто покладатися на свої майбутні розміри. Дуже ймовірно, що сукня, куплена на період "коли схудну", так і лежатиме у шафі, очікуючи дня, коли ж ви будете саме у тій формі, під яку її купували. Те саме стосується й інших речей. Доки вони лежать на полиці, ви ж все одно у чомусь ходите? То чому б відразу не купувати те, що потрібно.

№4. Ставити тренди вище за комфорт

Перш ніж купити якусь річ, дайте чесну відповідь на такі питання:

Чи підходить мені ця річ?

Як вона виглядає збоку?

Чи можна у ній вільно ходити, сидіти, нахилятися?

Чи зручно проходити у цьому весь день (особливо актуально для взуття)?

Якщо вам цілими днями доводитиметься обсмикувати сукну, прикривати вирізи та поправляти одяг, щоб він нарешті сів, як треба, сенсу з такої покупки небагато. Як і радості від цього. Те саме стосується і взуття — комфорт важливіший за тренди.

Найкраще обирати речі, які ви зможете спокійно носити у повсякденному житті. "Святкові" наряди теж краще обирати зручні, бо свято може не вдатися.

№5. Купувати речі лише у мас-маркеті

Якщо ви кожен сезон викидаєте джинси, у яких витяглися коліна, чи білі футболки, які за декілька циклів прання пожовтіли, варто задуматися про якість таких речей. Краще не заощаджувати на одязі, який ви часто носите. Пам’ятайте, що скупий платить двічі.

№6. Шкодувати гроші на хорошу білизну

По-перше, спідня білизна має більший вплив на образ, ніж ви собі думаєте. Якщо ви впевнені у ній, то й почуватися будете королевою. По-друге, неякісна білизна відбивається на всьому силуеті. Наприклад, якщо бюстгальтер має незрозумілу форму і випирає з-під приталеного верху, навряд чи це залишиться непоміченим оточуючими. Та й вам, впевнені, у таких речах некомфортно.

Інвестуйте в якісну білизну з натуральних матеріалів, що дихають. Вона не повинна тиснути або ж випирати з-під одягу. Хороший варіант — безшовна білизна, яка зробить силует більш витонченим, а вам при цьому буде у ній комфортно.

Раніше ми розвінчували 3 міфи про чорний та білий в образах. Усі думають, що чорний робить стрункішою, а білий додає об’єму, але чи правда це?