Чорний робить стрункішою, а білий додає об’єм: три міфи про ці кольори в образі (фото)

Стилістка розповіла важливі секрети щодо чорного та білого кольорів, які допоможуть створити стильний лук

При створенні образу важливо вміти поєднувати кольори. Навколо білого і чорного існує чимало міфів, які можуть позначитися на подачі вашої фігури. Щоб не допустити стилістичних помилок, варто звернути увагу на низку зрозумілих рекомендацій.

Є три популярні міфи щодо використання чорного та білого кольорів в одязі, пише блог про стиль sv_style в Інстаграм. Тоді як при вмілій стилізації ваш лук у чорному або білому виглядатиме красиво й актуально.

Міф №1: чорний робить стрункішою і приховує зайве

Насправді чорний колір робить силует чіткішим, що лише підкреслить нерівність ліній. Особливо якщо одяг виготовлений із тонкої тканини, яка може розтягуватися на боках і не тільки. Крім того, чорний колір поглинає світло, що додає вашому обличчу тіней.

Чорний підкреслює лінії, а не робить стрункішою

Міф №2: речі, що обтягують, не додають обсягу

Навпаки, одяг, що облягає, підкреслить усі шорсткості фігури. Варто вибирати речі відповідно до свого розміру. Не забувайте про гру обсягів. Якщо кофта облягає, то джинси надягайте більше вільного крою.

З речами в обліпку потрібно бути аккуратнішими

Верх – вузький, низ – вільний

Стильний образ із дотриманням пропорцій

Міф №3: білий колір додає обсяг

Білі речі розмивають контур, що може приховати недоліки ваших форм. Важливо, що білий тон освіжає обличчя, акцентує на портретній зоні, а силует стає м’якшим.

Світлі тони роблять силует м’якшим

Не бійтеся носити білий колір

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