Найяскравіший тренд цього сезону — колорблок: з чим його "їдять" та ідеї образів (фото)

Стиліст розповів, у чому секрет колорблоку

Принаймні раз у житті вам доводилося чути слово "колорблок" від модних блогерів. До того ж цей прийом повернувся до списку гучних трендів 2023 року. Що ж таке колорблок простими словами?

Український стиліст Матвій Калугін зазначає, що це стилістичний прийом, коли ми поєднуємо декілька різних монохромних (чистих, однотонних) відтінків у одному образі. Такі кольори виглядають в комплектах неначе окремі блоки, цеглинки. Від цього й назва — color blocking.

Для створення образу з прийомом колорблоку варто обирати речі "чистих" відтінків, без принтів чи нашарування різних кольорів на одному виробі. Тоді ефект буде максимально виразним, головну роль будуть грати саме кольорові комбінації.

У колорблоці немає обмежень стосовно палітри, підкреслює стиліст. Це може бути комбінація як пастельних, так і насичених відтінків. Можна погратися як із максимально контрастними кольорами, так і зі спорідненими відтінками. Для тих, хто вже зачекався на весну та хоче урізноманітнити свій гардероб соковитими барвами, Матвій Калугін пропонує ідеї образів у колорблоці на фото нижче.

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