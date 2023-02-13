П’ять способів поєднувати кольори в образі: що таке монохром, тетрада і не лише (фото)

Стилісти розкрили секрети створення ідеального за кольоровою гамою луку

Коли ви підбираєте речі для образу, важливо зупинятися не лише на гарячих трендах сезону, а й звернути увагу на поєднання кольорів. Не всі відтінки можуть виглядати виграшно разом. Прості стилістичні правила допоможуть розібратися у цьому питанні.

Як розповідає блог про стиль pumpyourstyle.studio в Інстаграмі, є як мінімум п’ять способів з’єднання кольорів. Насамперед потрібно ознайомитися з колірним колом Іттена, яке широко використовується стилістами.

Як правильно поєднувати кольори в одязі

Прийом №1 – монохром. Поєднуючи відтінки одного кольору, можна створити ефект гри світла і тіні, відзначають стилісти.

Монохром допоможе створити стрункий силует

Прийом №2 – аналогова схема. Як пояснюється в публікації, йдеться про кольори, які знаходяться за сусідством на кольоровому колі. Вони чудово поєднуються між собою.

Зелений та жовтий — чудовий мікс

Прийом №3 – комплементарна схема. В цьому випадку принцип інший. Стилісти впевнені, що поєднання протилежних кольорів виглядає яскраво, драматично та завжди дуже ефектно. Однак варто пам’ятати про важливе правило, щоб не спотворити силует: протилежні кольори слід поєднувати у різних пропорціях.

Кольори-антоніми чудово виглядають разом

Прийом №4 – тріада. Як легко зрозуміти з назви, йдеться про мікс трьох кольорів. Відтінки повинні формувати на колі рівносторонній чи рівнобедрений трикутник. Тут можна використовувати кольори в нерівнозначних пропорціях.

Два кольори домінують, третій – доповнює

Прийом №5 – тетрада. Той випадок, коли кольори утворюють на кольоровому колі умовний квадрат чи прямокутник. Для пропорційного та неперевантаженого образу стилісти рекомендують залишати два з чотирьох кольорів додатковими.

Яскравий та стильний образ

Раніше "Телеграф" розповідав, що означає найяскравіший тренд цього сезону – колорблок. Йдеться про стилістичний прийом, коли ми поєднуємо кілька монохромних відтінків в одному образі.